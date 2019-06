Jorge Rey: “Soy juvenil, soy aire fresco en la moda”

En plena temporada de desfiles apretados en las agendas de periodistas y amantes de la moda, y cuando todo parece acotarse por la crisis, aparece a puro bombo y platillo la colección apabullada de brillo, tules y bordados de un diseñador casi desconocido: Jorge Rey. Recién salido de la adolescencia y de su Rufino natal, el nuevo chico maravilla del fashion vernáculo con tonada santafesina, ojitos claros, jopo decolorado y aires renacentistas, llegó a la boca de todos en tiempo récord.

Detectado por el ojo avizor de Héctor Vidal Rivas, en menos de un año aterrizó con atelier propio en plena Recoleta, y quienes lo conocen, aseguran que llegó para quedarse. Aunque dice que “vive en un mundo con unicornios y princesas”, detrás de ese planeta infantil y vulnerable, se esconde una personalidad decidida a que nadie se interponga en transformar su marca en un imperio.

Noticias: ¿Cuándo se dio cuenta de que la moda era parte de su vida?Jorge Rey: Nadie en casa tuvo que ver con esto. Están dedicados al campo, a la ingeniería. Nancy, la mamá de mi mejor amiga, Salomé, era modista e impulsó mi interés por la moda. En 2014 falleció, y tras sesiones de terapia, hice un giro. Empecé a estudiar corte y confección con Rosa Contreras, “Rosita” (75), quien hoy es la modista de la marca. Al principio me costaba, pero aprendí a proyectar mis dibujos en creaciones.

(Te puede interesar: Qué es el efecto Juliana Awada en la moda)

Noticias: Contó que en su adolescencia pesaba 135 kilos, ¿cómo llegó a tener el físico de ahora?

Rey: Hice un cambio de vida porque venía gordo de siempre. Para muchos era el gordito puto.

Noticias: Tremendo bullying.

Rey: Lloraba muchísimo. Pero saqué fuerzas y me rescaté solito. A los 15 fui al psicólogo y me di cuenta de que no era un problema mío, sino de ellos. Nunca fui de los que juzgan un libro por su portada. Pero fui medio bipolar: ponía a Adele, la música más melancólica que hay, y lloraba más. Lloraba y dibujaba. Mis amigas me decían: “Estás mal y querés estar peor”. Pero soy así, caigo en lo más bajo del dolor para resurgir. No perdí la fe, soy un convencido de que los sueños se cumplen.

Noticias: ¿Cuál fue su fondo?

Rey: Tenía problemas de inmunorresistencia por la obesidad y si no adelgazaba, quedaba diabético. Fui a una nutricionista porque quería estar bien conmigo mismo. Ahora, al que me diga “gordo puto”, lo encaro.

(Te puede interesar: Barbas canosas, el look preferido de los hombres maduros)

Noticias: Aparenta ser angelical, ¿hay cosas que lo sacan?

Rey: La mentira y la irresponsabilidad. Aunque sea mala, prefiero que siempre me digan la verdad porque increíblemente siempre me entero. La irresponsabilidad me mata porque soy muy cumplido en todo.

Noticias: A pesar de esa experiencia horrible, y de los prejuicios de estudiar corte y confección, siguió con su idea de ser diseñador.

Rey: Imparable. Hice mi primer desfile a los 17. Me creían loco. Pero si me decís que algo es imposible, me pongo de los pelos. Buscamos una fundación, cobramos las entradas… pero dos meses antes desde la fundación dicen que mi idea era alocada y se bajan. Lloré todo, pero lo hice igual. Todo negro con enredaderas en el techo, pantallas led. Metimos quinientas personas, ¡un éxito!

(Te puede interesar: Horacio Cabak: “No hay una tiranía de la moda”)

Noticias: Pero no era conocido ni tenía clientas.

Rey: Era nadie, pero ya le había hecho el vestido de graduación a mi hermana y otros para la familia. El desfile fue un éxito. Las modelos eran mis amigas y les hice los vestidos a medida. En 2017 terminé el secundario y vine a estudiar Diseño de Indumentaria a Buenos Aires. No había vuelta atrás.

Noticias: Si en Rufino recién daba sus primeros pasos, acá no lo conocía nadie. ¿Cómo se metió en el mercado porteño?

Rey: Estudié y se me dio una oportunidad. El año pasado, cuando estaba de vacaciones, vi una convocatoria para diseñadores al desfile del “Six O´Clock Tea”. Mandé dibujos y me llamaron. ¡Histeria total! Había hecho los bocetos, pero no tenía moldes ni telas. La llamé a Rosita y me largué con todo.

(Te puede interesar: Carminne Dodero: “Mi estilo es básico, informal y muy reo”)

Noticias: No tiene pinta de ser tan lanzado.

Rey: Sé lo que quiero y me enfoco. Trato de lograr empatía con la gente. Soy un amor, pero cuando algo no me gusta… ¡Olvídate!

Noticias: ¿Es rencoroso?

Rey: ¡Sí! Soy escorpiano. Si me enojo, se va todo a la mierda. Pero soy de trabajar tranquilo. Amo debatir ideas y me gusta trabajar con gente creativa. Mucha gente joven me escribe por Instagram para preguntarme cosas, para consultar. Tuve suerte de que alguien pudo evacuar mis dudas.

Noticias: ¿Quién le saca las dudas?

Rey: Yo mismo, prueba y error, y Rosita.

Noticias: ¿Cómo logró sacarla de Rufino?

Rey: Le encanta estar acá. ¡Es más joven que yo!

Noticias: ¿Qué le pasó cuando hizo ese primer desfile en Buenos Aires?

Rey: Tremendos nervios. Pero era puro disfrute, aun en la desesperación. La colección se llamó “Renaissance” por ese renacer de lo que tenía guardado. Fue tan increíble que me desesperé por poner el atelier.

(Te puede interesar: Tendencias: los consejos para ser un buen influencer)

Noticias: ¿Así nomás? ¿Quién le tuvo fe?

Rey: Vidal Rivas. Me vio y me eligió. Me invitó a Mar del Plata Moda Show, donde estaba “La señora” (Mirtha Legrand), que me mandó felicitaciones. Ahí surgió la idea de lanzar mi desfile.

Noticias: ¿Cómo fue eso?

Rey: Una locura porque todo el show es idea mía. Cosía desde las siete de la mañana sin parar. Si dos personas terminan emocionadas llorando, me alcanza.

Noticias: Otra vez el llanto. Lo suyo es la novela…

Rey: ¡Totalmente! Hasta las modelos tenían piel de gallina. Quise mostrar a esa persona que se busca a sí misma y se da cuenta de que lo importante está dentro de uno.

(Te puede interesar: Los “10 mandamientos” de Mirtha Legrand para una vejez en plenitud)

Noticias: Su moda parece ser un reflejo muy personal.

Rey: No podría ser de otra forma. Cuando hice esas mangas largas, fue por esas historias que arrastramos, como cuando se dice que tenemos un muerto en el placard. Me encanta ser filosófico. La moda me sirvió para cerrar círculos que tenía abiertos.

Noticias: ¿Círculos afectivos?

Rey: Sí. Después de años, me escribió una persona. Pareja no era porque siempre fui soltero. Nunca pude sostener el amor. Pero no por estirado ni porque no quiera, ¡con lo romántico que soy me casaría mañana! Este pibe aparece después de haberme bloqueado para decirme: “Hola, te felicito. ¿Qué hacés?”. ¡Olvidate! Gracias universo por demostrarme que el mundo no se termina.

Noticias: ¿Qué le dio esta fama instantánea?

Rey: Que de la nada aparezca gente muerta. Pero todavía no me doy cuenta de que soy famoso. Me gusta esta adrenalina, soy hiperactivo, sino me aburro. A veces mando textos a las tres de la mañana porque se me ocurrió una idea.

Noticias: ¿Qué le pasa con la gente que alguna vez lo desestimó o no creyó en usted?

Rey: Nada, “sentate y mirá”. Mi mamá me dijo: “Siempre con la cabeza en alto, hacé lo que quieras”. Soy perseverante, no me quedo esperando que las cosas sucedan, salgo a buscarlas.

Noticias: ¿Cómo se animó a lanzarse directamente a la alta costura, lo más caro y difícil de la moda?

Rey: Me gustó siempre lo exclusivo, lo único. Hago los vestidos como si el nombre y apellido de la que los lleva estuviera bordado en la tela. Y si es único, es Rey, porque trato de ponerles mi impronta a los diseños.

Noticias: Tiene un apellido fuerte.

Rey: No es nombre de fantasía, Rey es mi apellido. Y la alta costura tiene eso mágico, de diseñar para princesas. Pero hoy, visto reinas.

Noticias: ¿A qué reina viste?

Rey: A toda la mujer que tiene actitud. Vienen mucho las quinceañeras, las novias jóvenes. Tengo 20 años y nos súper entendemos. Y como también le coso a mi mamá, puedo entender el cuerpo de una mujer mayor. Sé los trucos para disimular imperfecciones.

Noticias: Si lo llamaran de una casa de moda internacional, ¿sacrificaría su marca por irse?

Rey: Quizás en diez años esté en París, pero jamás sacrificaría lo mío porque son como mis bebés. Quiero hacer ropa de hombre, prêt-à-porter, accesorios. Quiero convertirme en Emporio Rey y transitar las pasarelas internacionales. Así que ¡bienvenidos los inversores! Por ahora se me baja la presión sólo de pensar en la próxima colección, pero estoy listo para todo. Si me llaman del “Bailando”, también, ¡acá estoy!

Noticias: El mercado de la moda argentino es chico, ¿recibió dardos de colegas?

Rey: Siempre que hagas algo, va a haber alguien que te va a criticar. Hay gente que dice cosas, pero no me llegan. Que sigan hablando los que sólo hacen vestidos sirena o aquellos con los que me he cruzado y me han tirado mala onda. No me puede importar menos. Ni los nombro porque ya ni me acuerdo quiénes son. Sólo me concentro en lo mío.

Noticias: ¿Critica las colecciones de otros?

Rey: Ni las miro. No me interesan para inspirarme. Para buscar inspiración, prefiero irme solo al campo a dibujar debajo de un árbol.

Noticias: ¿Pero no mira nada de moda?

Rey: Sí, obvio, no soy un alienado, pero lo que hago no depende de lo que hacen los demás.

Noticias: ¿Le divierte criticar ropa por TV?

Rey: Me encanta la tele, pero quiero ser objetivo, fijarme en el corte, en la textura de la tela, la combinación de colores. Nunca sería maligno. No me saldría el escorpiano. En confianza, puedo ser muy malo.

Noticias: ¿Qué cree que lo distingue de los demás diseñadores?

Rey: Primero que soy el más joven y después que me gusta jugar con las formas de la mujer. Me diferencio en el diseño de cada prenda. Los míos no son todos corte sirena, o puro bordado. Hago vestidos con volumen, con moños, etc. Creo texturas y hago un show en mis desfiles. Soy más juvenil, soy aire fresco.

Noticias: Otro nombre joven que se metió en la alta costura es Santiago Artemis, ¿qué le parece?

Rey: No lo conozco. Igual, él no hace alta costura.

Por Gabriela Picasso