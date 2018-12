Carminne Dodero: “Mi estilo es básico, informal y muy reo”

Carminne Dodero se estira descalza sobre el sillón claro de su departamento mientras la luz de un mediodía primaveral entra por los ventanales que dan sobre avenida Callao. En la mesa baja hay un libro de su padre, el historiador Alberto Dodero Balcarce, y en los portarretratos, fotos de su madre, Marina Tchomlekdjoglou (más conocida como Marina Dodero), y de su hija de cinco años, Olympia.

Carminne ya no es la adolescente “liera” a la que sus padres enviaron pupila a un colegio de los Estados Unidos, tampoco la nena bien que se crió entre veranos en Grecia e inviernos de esquí suizos en St. Moritz. Mucho menos es esa chica de once años en cuya casa del country Tortugas murió la multimillonaria Christina Onassis, una historia de la que quiere desprenderse. Aunque siempre vuelva, en cada entrevista.

La que es hoy prefiere dejar ese pasado atrás y hablar de lo que insume casi todo su tiempo: la organización de una de las citas imperdibles de la moda local: los famosos Six O’ Clock Tea, que acercan a la clase alta con los diseñadores argentinos más talentosos. Hace 16 años que se dedica a estos eventos (son tres por año, dos en Buenos Aires y uno en Punta del Este) de los que suele participar una figura internacional (Ágatha Ruiz de la Prada vino tres veces) y que tienen lugar en embajadas o palacios porteños. El último fue en la Embajada de Grecia, y para Carminne, fue uno de los mejores.

Noticias: Cuando arrancó con los Six… era un mal momento para la Argentina, en 2003. ¿Las crisis le resultan momentos para jugársela?

Carminne Dodero: Sí. A pesar de la crisis, nunca me confirmaron tantos diseñadores como este año. Los diseñadores pagan por participar. Mi productora, Josefina Laurent, me decía: “No pueden pagarse desfile propio. Entonces con vos, con mucho menos costo, tienen lo mismo”.

Noticias: Más allá de que quieran estar, imagino que hace una curaduría. ¿Cuál es su criterio?

Dodero: Claro. Me parece importante que no sea más de lo mismo, que tenga una impronta. Y que la colección tenga un mensaje, un hilo conductor.

Noticias: ¿Quiénes son los diseñadores que más le gustan?

Dodero: Estoy fascinada con Jorge Rey, el diseñador más joven. Me gusta Javier Saiach. Todo lo que he querido tener, lo tuve. Estuvieron Pablo Ramírez, Gabriel Lage, Pía Carregal.

Noticias: En la entrevista anterior en NOTICIAS el título era: “No muero por tener un montón de plata”…

Dodero: Ahora sí eh (risas). En ese momento no tenía una hija, no me había casado ni divorciado.

Noticias: ¿De qué forma se hacen notar sus genes griegos?

Dodero: En muchos. Me siento exactamente mitad argentina y mitad griega. Tengo el temperamento. Los griegos son como el clima. Están de muy buen humor o de muy mal humor. No soy bipolar ni nada por el estilo, pero soy intensa. Y los griegos en general son intensos. Me encanta Grecia. Es mi lugar en el mundo.

Noticias: ¿Está cansada de que le pregunten en las notas sobre Christina Onassis?

Dodero: Sí, me aburre espantosamente. Ya dije todo lo que podía decir. Se murió en mi casa, tenía once años, la adoré, pero listo.

Noticias: ¿Tiene relación con Athina?

Dodero: No. Era más amiga de mi hermana, Tweety, por su edad. Se llevan dos años. Pero después de que murió Christina, el papá separó a Athina de todos.

Noticias: ¿Qué piensa sobre la teoría de su mamá de que Onassis se murió por tomar muchas gaseosas cola?

Dodero: Eso lo dije yo porque lo escuché de mamá. Pero no quiero hablar del tema.

Noticias: ¿Por qué cerró su marca de ropa?

Dodero: Tuve tres temporadas. Era: o hacía la marca o hacía el Six… Además acababa de nacer mi hija, no podía con todo. La marca gustó bastante, pero no vivía de eso. Y para ocuparme de la marca tenía que dejar el Six…, que era de lo que vivía.

Noticias: ¿Cómo define su estilo?

Dodero: Soy muy rea. Me vas a ver súper producida para los Six… o para los eventos, si no soy relajada. Para mi ropa de todos los días soy básica, informal, rea.

Noticias: ¿Rea a que le llama?

Dodero: Bueno, rea, rea no. Relajada. Para salir me gusta que la ropa sea original y de diseñadores de autor.

Noticias: ¿Compra local?

Dodero: Compro afuera, pero para que la industria mejore es importante que compremos en la Argentina. La gente a la que le gusta la moda tiene que hacerlo. Es más fácil comprar afuera porque estás de vacaciones, tenés tiempo, vas a un shopping y tenés todo. Pero al diseño argentino no le está yendo bien y es una industria a la que le cuesta mucho.

Noticias: Muchos critican los precios altísimos.

Dodero: Es carísimo producir. Tenía marca de ropa, sin local a la calle, y era carísimo producir. Pero, por ejemplo, Zara produce para millones de personas y los argentinos producen para un nicho chico, para un mercado mini. Cuando producís poquito, el ítem es muy caro.

Noticias: Siempre dice que no tuvo límites ni contención de sus padres. ¿Se desbandó alguna vez?

Dodero: Era liera. La gente que no tiene límites o se autocontrola o los controla el afuera. Me autocontrolé, hice todos los líos, pero no caí ni en drogas ni me expuse a peligros. Y eso que me fui sola a los 16 a los Estados Unidos. Hicieron una encuesta en mi colegio pupilo y el 95% había probado drogas.

Noticias: ¿Les reprochó esa falta de límites?

Dodero: Sí, obvio, pero hicieron lo que pudieron con las herramientas que eligieron. Cariño tuve un montón. Con los límites soy lo contrario: mi hija se baña y come a tal hora. Es única hija y me tiene para la cachetada. A mí me dejaban olvidada en los cumpleaños, mi hija no puede ir sin regalo ni en jogging, tiene que ir con vestido.

Noticias: ¿Cómo es hoy su relación con sus padres?

Dodero: A papá lo amo y mamá es buenísima. La relación que tiene con mi hija es increíble. Mi tío está enfermo, como en un estado de coma, y no tiene hijos así que mamá no se mueve de Grecia, está allá hace un año.

Noticias: ¿Fue difícil este año con la crisis económica?

Dodero: Este año… Como tenemos sponsors de afuera, me benefició. Tenía proveedores cerrados en pesos, mis egresos, y mis ingresos en dólares. Si bien esos ingresos en dólares se redujeron porque a los sponsors de Miami les parece raro promocionar departamentos tan caros en un país en crisis. Pero no sé cómo, la cuenta resultó mejor. Por suerte buscamos estos sponsors en 2012. Nuestra idea es expandirnos, ir a Paraguay.

Noticias: ¿Cómo está de amores?

Dodero: Estoy contenta. Me separé en febrero de 2016 y me divorcié en octubre. En ese momento, quería sacar adelante a mi hija, que era chiquita, tenía tres años. Obviamente que le afectó, pero pude acolchonar el golpe. Después tuve otros dos novios de poco tiempo y ahora estoy conociendo a alguien.

Noticias: ¿No estuvo mucho tiempo sola?

Dodero: El año pasado estuve muy sola. Mi mejor amigo era Netflix.l

Cecilia Boullosa

@chicaelectrica