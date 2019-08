En Cambiemos, nadie se hace cargo del video de Vidal que se viralizó

Por Giselle Leclercq

“La verdad, estamos tratando de matar el tema”. La frase que un funcionario bonaerense le dijo a NOTICIAS describe por qué nadie salió a explicar qué pasó con el video de María Eugenia Vidal que se viralizó esta semana. En las imágenes, que habían sido filmadas en abril pero que se conocieron recién ahora, la Gobernadora habla con una mujer que es víctima de violencia de género y le ofrece ayuda.

Hasta ahí, todo lógico. Sin embargo, la escena siguiente fue la que desató una ola de críticas: Vidal camina por las calles del barrio Carlos Gardel de Morón, llega hasta la casa del hombre acusado y golpea su puerta: “Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir”, y le advierte: “Solamente para avisarte que estuve reunida con M. y con su hija N., que ya sé lo que está pasando, que me contó que te denunció y que vamos a seguir acompañándola”. La filmación termina con un graph épico: “No desperdiciemos la oportunidad de tener una gobernadora sin miedo”.

La exposición de una mujer que vive a metros de su acosador y la actitud desafiante de Vidal fueron cuestionados con fuerza en las redes debido, entre otras cosas, a que la gobernadora se habría excedido en sus funciones. Y, a medida que crecían las críticas, los referentes de Cambiemos que habían compartido las imágenes como muestra de valentía, las bajaban. Fue el caso de Alfredo De Ángeli, uno de los primeros que publicó el video en Twitter y que, a las pocas horas, lo borró.

La respuesta de todos los funcionarios provinciales consultados por NOTICIAS fue la misma: “No fue un video oficial” y subrayaron una y otra vez que “no se trató de una pieza para la campaña sino que se filtró”. Ninguno quiso hablar sobre la forma inaudita en la que Vidal decidió intervenir en el asunto. Y, a pesar de que insisten en que se está investigando quién filmó, editó y difundió las imágenes, la mayor preocupación estuvo puesta en que no se hablara más del tema.

El video:



El video. La viralización del video de Vidaldio lugar a todo tipo de especulaciones, al punto que hasta se llegó a decir que todo había sido una puesta en escena y que la mujer que denunciaba violencia de género era una actriz. Sin embargo, esto es falso. La historia de la joven es real y la Justicia le otorgó una orden perimetral para que su agresor no se pueda acercar a ella.

Para entender lo que sucedió, hay que remontarse a abril. De acuerdo a las personas que participaron de la recorrida en Morón, Vidal había recibido huevos de pascua de una microemprendedora y quiso conocerla. Llegó al barrio Carlos Gardel en una típica recorrida de la que participaron funcionarios de la Secretaría de Medios de la provincia y del Ministerio de Asuntos Públicos. Además estaba con ellos Milagros Mayling, la titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

A pesar de que los funcionarios afirmaron que la reunión había sido en la casa de la mujer, en las imágenes se ve que sucedió en un espacio público. Según le contó a NOTICIAS uno de los testigos de la charla, fue en una oficina de OPISU en el barrio.

La conversación giró en torno a la producción pastelera y eso fue lo que se difundió oficialmente. Sin embargo, en la charla también estaba presente la madre de la joven y fue ella quien le comentó a Vidal la situación por la que atravesaba su hija con un vecino que la hostigaba. “Yo voy a hablar, no te preocupes que yo le voy a decir la verdad, que yo me enteré del caso, que sé lo que está pasando y que nosotros te estamos acompañando”, le dijo la mandataria.

La madre de la joven le indicó a Vidal dónde vivía el supuesto agresor y hasta allí fue ella con todo su equipo. Todo fue filmado. “Si hubiésemos tenido intención de publicarlo, lo publicábamos en abril. Fue un acontecimiento circunstancial que sucedió. Por supuesto, cuando el equipo avisa que había sucedido esto, dijimos ‘ese material se archiva’. Lo importante era esa mujer emprendadora, ese era el hecho comunicacional. Lo otro no era un hecho a comunicar, ni era una acción buscada”, aseguraron desde el Ministerio de Asuntos Públicos Bonaerense, el área encargada de hacer los registros para redes sociales.

La difusión. A pesar de que el material había sido “archivado”, salió a la luz editado y subtitulado. Se difundió entre militantes y también fue enviado a grupos de Whatsapp que comparten funcionarios de comunicación de Provincia y Nación. El origen fue lo que llevó a más de uno a pensar que se trataba de un material de campaña. Desde La Plata lo niegan. “Estamos rastreando qué pasó. Hay dos posibilidades: o alguien tomó parte de esos archivos y decidió que era algo que podía ser importante o había terceros que pudieron haber filmado creyendo que podían hacer daño o ayudar”, explicaron.

Otra versión que confirmó a NOTICIAS una fuente que conoce desde adentro la estrategia comunicacional bonaerense, es que “el video se filtró a propósito y de forma anónima. Pensaron que iba a ser brillante mostrar una gobernadora valiente. Además, hay que saber que no cualquiera accede a ‘los crudos’”. Tanto desde la Secretaría de Medios como del Ministerio de Asuntos Públicos negaron esta hipótesis.

Lo cierto es que nadie se hace cargo ni de la viralización de las imágenes ni de la actitud de Vidal, que fue reprochada por organizaciones feministas. En el medio, quedó una gobernadora expuesta que no fue cuidada por su entorno.

La actitud fue bien recibida por la joven y, según pudo saber NOTICIAS, sintió alivio con su intervención debido a que la Justicia jamás le había dado una respuesta. Después de aquella charla, consiguió que le dieran un botón antipánico, una perimetral y contención psicológica. Sin embargo, con la publicación del video, sintió que todo volvía para atrás y por estos días se encuentra angustiada.