Carta abierta de Edi Zunino a Cristina Kirchner: “Diga la verdad, señora”

Por Edi Zunino*

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domingo 1° de septiembre de 2019.

Señora Senadora Cristina Fernández de Kirchner, de mi mayor consideración:

Ayer, al comentar su masivo acto en La Plata evité a propósito el tema que hoy motiva esta carta. En medio de la crisis me pareció secundario e innecesariamente autoreferencial comentar su atormentada relación con la Revista Noticias y el resto de los medios periodísticos de Editorial Perfil.

Como soy periodista, y no actor central de la escena nacional, elegí ayer concentrarme en los mensajes directos que les envió al Fondo Monetario Internacional y al establishment empresario local. Las expectativas sobre su reaparición en público estaban depositadas ahí ya que no hablaba desde las PASO y lo que estalló después. Le dijo al Fondo que si ganan van a pagar. Les dijo a los empresarios que se van a tener que sentar a conversar. Se la vio deliberadamente moderada y dialoguista y eso, viniendo de usted, es noticia.

Pero también de algún modo habló de mí. Porque en una parte del acto se refirió a la Revista Noticias y yo tuve el orgullo profesional de dirigirla durante todo su segundo mandato y tres cuartos del primer mandato de Mauricio Macri, es decir, hasta diciembre pasado. Y usted no dijo la verdad ayer.

Primero, ubicó a Noticias como ejemplo del “periodismo de guerra” que se ejerció contra usted y los suyos, y eso es falso. Desde Editorial Perfil fuimos muy críticos con esa manera parcial de ver la actualidad y la vida. Y así como investigamos las causas de corrupción de su gobierno, seguimos muy de cerca y generando enojos también en el actual gobierno, temas como: la fuga de dinero del ex ministro Nicolás Dujovne, el desvío de fondos de la ANSES a fondos de inversión vinculados a los amigos del presidente, la deuda monumental del grupo de Macri con el Estado por el tema del Correo, el financiamiento en negro de las campañas electorales macristas, el rol del grupo Macri en los casos Odebrecht y cuadernos, que también afectan a sus ex funcionarios, senadora Kirchner. Y hemos sido, y en lo personal casi obsesivamente, muy pero muy críticos y escépticos frente a la verdad oficial sobre la muerte del fiscal Nisman. No sigo para no aburrir.

Es cierto, la hemos criticado en volumen más a usted que a Macri, pero ustedes, los K, gobernaron la Argentina durante una década y cuarto. Macri aún no cumple cuatro años en la Casa Rosada. O sea, es falso que en estos años sólo se pudo saber ciertas cosas sobre Macri viendo C5N y leyendo Página 12. Esa manera de hacer periodismo sin mirar a quién me valió en la televisión y en las redes sociales haber sido acusado de kirchnerista, cuando no lo soy ni tendría por qué serlo. Mucho menos con el modo autónomo e independiente con que concibo mi oficio de periodista.

Me llama mucho la atención que vuelva a agitar fuerte el “cuco Noticias” y haya dejado de mencionar siquiera la palabra “Clarín“. Entiendo que tenga que darle a su militancia algo de lo que quiere oír, pero dígale toda la verdad. Usted agita Noticias para mantener un tono beligerante con el periodismo, pero también para tapar el pacto que está tejiendo Alberto Fernández con Héctor Magnetto.

Nunca estuve de acuerdo con decirle “yegua” a usted, ni “gato” a Macri. Pero ya que nos pusimos tan zoofílicos en estos tiempos, agitar Noticias y tapar Clarín es poner los huevos en un lado y gritar en otro, como el tero.

Sólo le prometo una cosa: vamos a seguir haciendo periodismo. No para defender el laburito: para tratar de llevarle a la población información de buena calidad y variada, y no sólo lo que le cae bien a quien gobierna. Ojalá vuelvan mejores, como dicen, si, como parece, vuelven al gobierno. De este lado vamos a seguir tratando de ser mejores, siendo independientes. Mi trabajo, señora, no es agradarle a usted.

Atentamente.

*Director de Contenidos Digitales de Editorial Perfil.