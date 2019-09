B+T Arquitectura: diseño en todas las escalas

Liliana Blaustein y Eduardo Tallon tienen una gran pasión en su vida: la arquitectura efímera o publicitaria. Tienen un estudio desde 1992 y comenzaron con los trabajos importantes a partir de 1996.

“Es un rubro que te obliga a tener todo muy planificado. Los montajes se hacen en muy pocos días hasta el más mínimo detalle con una continuidad en la que te eligen por diseño. En el rubro todo se elige por concurso, las empresas hacen un stand en un lugar, convocan a cuatro o cinco empresas del rubro que les presenten diseños y su precio “llave en mano”, comentó Liliana.

¿Por qué eligieron este rubro?

Entramos a este rubro casi por casualidad y porque nos dimos cuenta que los concursos son siempre genuinos, es decir que no saben lo que quieren realmente. Puede ser que te digan que quieren hacer tal o cual cosa con un brief, armás un proyecto y lo presentás.

Hace 20 años, te transmitían ese brief en una entrevista, y luego se presentaba el proyecto impreso en una reunión personal. Con la masividad de Internet se volvió algo complicado porque no se sabe a veces qué es la realidad o no, ni cuantas empresas son convocadas.

Tratamos de concursar cuando parece algo cierto y le tenemos fe. Tiene bien claro este equipo de profesionales su visión en el trabajo: “La idea es generar proyectos únicos, llamativos y manteniendo precios que es algo muy raro estos días. Queremos que los proyectos sean funcionales”.

“Si tenés un local pequeño pensamos un lugar donde poner cosas, que fluya el público y demás. Por otro lado queremos captar la esencia de la imagen corporativa de esa empresa con un diseño que se vea desde lejos. Nuestra meta es captar esos escasos 4 segundos que hay para definir si entro a un stand o sigo de largo. Hemos hecho más de 70mil metros cuadrados de stands”.

“Somos dos socios: Eduardo es muy bueno en tecnología y planos y dirige al equipo de produccion. Yo estoy más en el contacto con los clientes y dirigiendo al equipo de diseño. Estudié arquitectura en Suecia donde viví 12 años y al venir a Argentina traje todo lo que aprendi para aplicarlo acá. Todo se reduce a tener una buena planificación y conseguir excelente mano de obra”, aseguró.

¿Por qué este rubro tiene un nombre tan particular?

Así lo cuenta Liliana: “A este rubro se le llama arquitectura publicitaria o efímera. Construimos en 10 días el stand de Chevrolet en el último Lolla Palooza, un stand de dos pisos que se desmontó a los tres días.

Para mostrar nuestros proyectos a los clientes nos valemos de todas las herramientas digitales, tales como maquetas 3D, renders, animaciones, y lo más importante es que en el paso del proyecto a la realidad logramos que el stand construido siempre refleje fielmente las virtudes de las imágenes y animaciones, e incluso las supere.

Son mínimas las diferencias entre el render y la realidad. Por eso hoy en día no hay excusas en cuanto a tamaños y dimensiones porque podés mostrarle al cliente todo lo que va a suceder”.

Conoce más en www.blaustein.com.ar o en su perfil de Instagram.

Contacto: marketing@blaustein.com.ar