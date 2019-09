El llamado de Alberto Fernández a Víctor Hugo, para bajar tensiones

Por Giselle Leclercq

Apenas se supo que Víctor Hugo Morales había abandonado la pantalla de C5N, comenzaron a circular rumores que asociaban la decisión del periodista con una supuesta tensión con Alberto Fernández. El candidato presidencial había participado unos días antes de un seminario organizado por el Grupo Clarín, en el que estuvo presente Héctor Magnetto, histórico enemigo del locutor. A partir de allí, se empezaron a tejer todo tipo de especulaciones. Según pudo saber NOTICIAS, cuando ambos personajes notaron que estas versiones crecían, decidieron aclarar los tantos con una llamada telefónica.

El viernes 30 de septiembre al mediodía, luego de que Víctor Hugo terminara su programa de radio, recibió el llamado de Fernández. Los intermediarios de la comunicación fueron Julián Capasso, productor y mano derecha del periodista, y Eduardo Valdéz, ex legislador e íntimo amigo del candidato. La charla duró unos 20 minutos y en los entornos de los dos coinciden en que sólo fue “para aclarar algo que ya se sabía: que está todo bien”.

En la intimidad, Morales reconoció el gesto de Fernández: “Me pareció generoso de él porque, finalmente, está en otra dimensión respecto a mí. Me llamó para decirme que no tenía nada que ver y le dije ‘Olvídese. No hay ninguna posibilidad de que yo piense así, no tengo un sólo elemento que me permitiese pensar en eso. Son los desvaríos de este momento de locura en la información”, le dijo el conductor a los suyos.

Las especulaciones habían crecido con la durísima editorial radial que hizo el periodista cuando Fernández fue al Grupo Clarín. Una de las frases que más se reprodujo de aquella jornada fue cuando llamó al CEO del multimedio por su nombre de pila: “Me han dicho que era el vocero de Clarín y Héctor, que está en primera fila, no me deja mentir”, había dicho el candidato. Según su entorno, en la conversación telefónica Alberto se detuvo en ese punto para aclarar en qué contexto se había pronunciado.

