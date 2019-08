AUDIO: La bronca de Víctor Hugo porque Alberto Fernández participó del evento de Clarín

Por Juan Luis González

“No puedo vivir con esto, no tengo ganas”. Así arrancó Víctor Hugo Morales una dura editorial sobre la participación de Alberto Fernández en el evento que organizó el Grupo Clarín en Malba. Desde la AM 750, donde conduce el programa “La mañana”, el periodista mostró el enojo que le genera que el candidato del Frente de Todos se haya acercado al Multimedio. Tiene lógica, ya que el conductor de C5N mantiene una larguísima enemistad con Héctor Magnetto, el CEO del Grupo, que incluso llegó a un juicio que el uruguayo perdió. “¿Cómo hacés para fumarte a Magnetto?”, se preguntó el periodista K.



La editorial es del miércoles 21, 24 horas antes de que Alberto Fernández asista al ciclo “Democracia y Desarrollo”. La visita del candidato de CFK fue emblemática, ya que con su participación, luego del duro enfrentamiento que mantuvo el kirchnerismo con el Grupo en sus últimos años de gobierno, el mensaje fue más que claro: aquella grieta, finalizó.



El evento no pasó desapercibido para el periodista. “No está mal verse ni reunirse con Magnetto, pero ojalá que no haya nuevos peleles. Lo que estará mal es que esta boca seca y sin saliva que les habla, no les esté hablando, dentro de cinco meses, de uno más que se pliega a los designios del diablo”, dijo Víctor Hugo.



Y le advirtió al ex jefe de Gabinete: “Alguien tiene que pelear contra estos tipos. Cristina lo ha hecho y lo pagó carísimo, y ojalá esto se transfiera a Alberto. Pero si vos no acogotás a este diablo brutal, ladrón, que le ha hecho tanto mal a Argentina, no vas a hacer nada por el país. Podés poner el dolar en un precio, mejorar un poquitito el empleo, pagar un poco la deuda, disminuir la pobreza, podrás hacer muchas cosas de ese tipo, pero nunca vas a arreglar nada si no te sacás de encima a este monstruo horrendo de voracidad brutal, que quiere quedarse con todo”.

