AUDIO | Víctor Hugo afuera de C5N: la queja por el sueldo y la pelea con un directivo

Por Daniela Gian

El 18 de julio pasado, Víctor Hugo Morales tenía que sentarse a renegociar su sueldo con los directores de C5N. Lo habían acordado unos días antes por pedido del conductor, quien seis meses atrás había dejado en claro que no estaba conforme con el monto. Pero ese día, se adhirió a un paro de los trabajadores por salarios atrasados y en vez de discutir cifras, terminó a los gritos con Carlos Infante, el responsable de contenidos del canal. Y sin saberlo, empezó a escribir su salida.

El propio Víctor Hugo confirmó la historia en su programa de radio de AM 750, donde comenzó a explicar: “Yo avisé que si había un paro, yo paraba. Ese día, una persona que dirige el canal y con quien tenía buena relación vino a reprocharme y yo reaccioné duramente. Él también estuvo muy duro”, contó el uruguayo sobre la disputa. Y agregó que se trataba de “uno de los tres tipos que tenía que decidir” su aumento de sueldo.

“Lo que pasó es que nunca más me llamaron y el ninguneo sí que duele. Sentí que no me merecía que no me llamen”, siguió Morales dolido. Su estrategia, entonces, fue insistir: “Les dije que me siento ninguneado pensando que me iban a llamar, pero no llamaron. Sin que me echen y sin que me haya ido, porque quería conversar y arreglarlo, estoy afuera”, concluyó.

La otra campana. La pelea fue confirmada a NOTICIAS también por Infante, quien aclaró que “está todo bien” con Víctor Hugo y que aspira a “seguir manteniendo una buena relación”. “Son calenturas en medio de una situación crítica, nos conocemos desde hace muchísimos años. Fue fuerte pero todo pasa”, dijo el directivo del canal sobre la pelea.

Para restarle aún más importancia a la discusión, Infante aseguró que “lo que detona la ida (de Morales) es que la parte administrativa no llegó a un acuerdo económico” con el conductor. Y descartó que en C5N estén pensando en llamarlo para que regrese: “No hay posibilidades”, concluyó.