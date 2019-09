El testamento del macrismo

Por Silvio Santamarina*

El contundente resultado de las PASO destapó en el oficialismo una olla a presión que contenía las críticas acumuladas en los últimos años en la elite militante PRO. Algunas figuras que salieron de la gestión rumiando quejas por lo bajo empiezan ahora a ensayar conclusiones escritas para explicar el derrumbe de una ilusión encarnada en el figura de Mauricio Macri y su equipo de estrellas.

Algunos de esos textos ya son públicos, otros todavía circulan por debajo de los escritorios gubernamentales, a la espera de que las elecciones del 27 de octubre levanten de una vez por todas la veda de disidencias que sigue rigiendo en torno al Presidente y a Marcos Peña. Todos esos informes lapidarios se leen como la autopsia de un cadáver histórico, con tecnicismos económicos y políticos que intentan dejar alguna enseñanza para el futuro. Vale la pena repasarlos.

El primero que hizo ruido fue el paper de Federico Sturzenegger para la Brookings Institution, uno de los más influyentes think tanks de Washington. El economista defiende con argumentos técnicos su paso por el Banco Central y rescata la opción por el “gradualismo” en el ajuste. ¿Qué falló? Según Sturzenegger, el declive comenzó tras las elecciones de medio término, porque el Gobierno decidió relajar sus metas fiscales y monetarias. El error fue, entonces, más político que económico. Para sintetizar su visión del problema, el economista PRO cita en su paper al célebre Rudi Dornbusch, cuando dijo a sus estudiantes lo siguiente: “Cada vez que visito un país, siempre me dicen que no entiendo, que ahí las cosas son diferentes… Bueno, nunca lo son.”

Por su parte, Carlos Melconian, que fue presidente del Banco Nación designado por Macri, decidió publicar su visión crítica de la gestión macrista en un libro que está por salir, titulado “Cantar la justa”. Por las dudas, Melconian esperó al resultado de las PASO para terminar de escribirlo. El economista apunta al origen mismo del dilema de Cambiemos al asumir el poder: dice que el error fue quedar atrapado por la falsa opción del shock o el gradualismo en el ajuste, lo que dio como resultado un plan macroeconómico inconsistente. Para Melconian, había que jugar fuerte al principio del mandato, apoyándose en la denuncia contundente de la herencia recibida del kirchnerismo.

Hay otros textos dando vuelta alrededor de la derrota oficialista. Y salen de las entrañas mismas de la gestión, aunque de manera anónima. Los de corte más político coinciden en criticar la apuesta marketinera a la grieta y firmarle la partida de defunción del peronismo antes de tiempo, en lugar de buscar consenso desde el principio. También le achacan al elitismo social y la soberbia tecnócrata de sus líderes el aislamiento gradual que terminó despilfarrando los votos ganados en 2015.

Todos estos diagnósticos tardíos se disfrazan de lecciones optimistas para el futuro, pero en el PRO duelen como si fueran testamentos de un cambio que no pudo ser. Y que señala responsables de esa muerte.

