El fenómeno Luis Alberto Spinetta, entre el ídolo y el genio incomprendido

Por Gustavo Yuste

Se suele decir que el gran logro para los artistas es perdurar en el tiempo y sobrevivir a su propia época. Luis Alberto Spinetta logró eso y más: ser un músico que se reinventaba todo el tiempo. André Gide, escritor francés y Premio Nobel de Literatura en 1947, señalaba la importancia de “no aprovecharse del impulso adquirido” y el músico argentino fallecido en 2012 fue un claro ejemplo de eso, a veces atentando contra su propia popularidad. El estreno reciente del documental sobre su vida y obra, producido por Nat Geo, muestra la intimidad de ese proceso creativo que supo confundir a la crítica y al gran público.

Lo cierto es que desde la aparición del especial que forma parte de la serie “Bios: vidas que marcaron la tuya”, el fenómeno Spinetta inundó las redes sociales con canciones, imágenes, frases y hasta se convirtió en Trending Topic durante horas. Una vez, más, el artista nacido en 1950 vuelve a cruzarse con la masividad sin proponérselo del todo.

A largo plazo. “Lo más interesante es que es un documental que está dirigida al gran público, y eso va a ayudar a que mucha gente descubra o se vuelva a acercar a su obra”, afirma Eduardo Berti en diálogo con NOTICIAS. El escritor y periodista, autor del libro Por (Gourmet musical, 2019) en donde propone una serie de análisis sobre el tema homónimo de Spinetta, además reflexiona sobre la relación de la obra con el paso del tiempo: “Sigue siendo vigente. Hay una especie de fenómeno con Spinetta en América Latina, con mucho interés sobre su obra. Es una obra que lleva trabajo, no se llega en seguida. Es exigente, pero una vez que la descubrís, es impresionante”.”

La relación de Spinetta con la masividad siempre fue complicada. “Tocá ‘muchacha’, flaco” es un grito que supo ser un clásico durante décadas. El propio músico renegaba de eso e incluso, entre sus allegados, llamaba a su clásico “Muchacha ojos de papel” como “mucaca”. “Siempre me piden que toque mucaca“, se quejaba. Ese ya es un patrón que se vio desde el principio de su carrera: en vez de aprovechar lo cosechado con Almendra, decidió romper y apostar por otros proyectos. Su apuesta era a largo plazo. “El universo de Spinetta nunca es epitelial. Tenés que remojarte en él, ir entendiendo, descubriendo de a poco . Pero cuando Spinetta te tocó fue mágico para siempre“, afirma en el documental emitido el periodista cultural Sergio Marchi, autor de un gran números sobre rock nacional e internacional,

En una época en lo que todo ocurre en simultáneo y en cierto punto nos involucra, Spinetta es un ejemplo de lo contrario: unicidad, riesgos e independencia artística. Cuando alguien esperaba algo de sus discos, él podía hacer exactamente lo contrario. Así, ocupa ese espacio de prócer díscolo dentro de la cultura popular argentina que bien queda reflejado en el especial protagonizado por sus propios hijos y músicos que lo acompañaron. “Él no buscaba la masividad como primer objetivo, era una búsqueda artística y de cambio. La popularidad a veces simplemente le llegaba. Ese fue su motor, así como el de Lito Nebbia, dar pasos hacia adelante. Lo que sucede es que los pasos que él daba eran gigantes, entonces no era tan fácil seguirlos”, asegura Berti.

Influencias. “Como hija menor de muchos hermanos, llegué a Spinetta por uno de ellos, tres años mayor, y siempre busqué otros sonidos para diferenciarme. Había algo de orgullo en escuchar música distinta y desconocida. Sin embargo hace poco escuchaba Spinetta en lo de un amigo y reconocí, caso contrario, influencias de la música que a mi me gusta en el propio Spinetta. Artistas como Big Mama Thornton, pertenecientes al mundo del jazz y del blues”, destaca Agnes Simon, más conocida como Femigangsta.

La cantante, que propone una síntesis de sonidos y ritmos urbanos y que acaba de lanzar su single “Pajaritos”, no ve una impronta fuerte del autor de “Durazno Sangrando” en la mayoría de sus compañeros de ruta. “No creo que mi generación en particular, de los 90′ s, se sienta especialmente guiada por la obra de Spinetta. No digo que no exista apreciación, sino que existen otras tendencias que pueden o no haber mamado de Spinetta, pero cuya presencia no es una característica notoria”, asegura, aunque agrega: “Sí creo, sin embargo, que Dante Spinetta está de algún modo presente en el sonido musical que muchxs colegas y congéneres hoy persiguen”.

Berti, por su parte, sí va a notar influencias en bandas actuales. “”En un grupo como Usted Señalemelo escucho mucho Spinetta. En Barco, que es otro grupo que me interesa, y encuentro Virus, Soda y Spinetta. Lo escucho en distintos grupos, tanto como influencia directa como cruzada con algunas cosas de Gustavo Cerati. Para mí él es un gran continuador de Luis, con todo su talento propio claro”, concluye.

Mañana es mejor. El tema inédito que se adelanta apenas en el documental, y que forma parte de un disco póstumo que están preparando los hijos de Spinetta, puede ser un gran resumen de lo que era Spinetta. Bajo el mensaje de “Ya no mires atrás”, título del track, se resignifica uno de sus grandes máximas: “Mañana es mejor”. Así, mientras influye en una buena parte de la escena actual, muchos otros artistas no siguen sus pasos. Él mismo hubiera querido eso, después de todo.

Tras su muerte hace 7 años, Spinetta dejó un vacío en la escena del rock nacional, pero también un fuerte mensaje: la comodidad no es amiga del arte. Los riesgos son, quizás, el motor principal para dar con los grandes hallazgos, incluso si no se entienden en su tiempo inmediato. Spinetta supo ocupar los dos lados del mostrador: ídolo y genio incomprendido, pero siempre con la independencia como banda acompañante.