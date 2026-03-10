La neuroarquitectura y el arte de diseñar espacios que mejoran la vida

La forma en que habitamos los espacios no es neutra. Una habitación puede transmitir calma, estimular la creatividad o, por el contrario, generar tensión y fatiga. Esa relación invisible entre entorno y mente es el campo de estudio de la neuroarquitectura, una disciplina que combina arquitectura, neurociencia y psicología ambiental para comprender cómo los ambientes influyen en nuestras emociones, pensamientos y conductas.

Lejos de ser una tendencia estética, la neuroarquitectura parte de una premisa científica, el cerebro reacciona constantemente a los estímulos del entorno. La iluminación, la altura de los techos, los colores, los materiales o la presencia de naturaleza inciden en el estado de ánimo, la concentración y la productividad de las personas. En otras palabras, el diseño de un espacio puede modificar la experiencia cotidiana de quienes lo habitan.

Esta perspectiva propone pasar de una arquitectura centrada exclusivamente en la forma o la función a otra orientada al bienestar humano. El objetivo es diseñar entornos que favorezcan la salud física y mental, reduzcan el estrés y potencien la creatividad. En oficinas, por ejemplo, la incorporación de luz natural, zonas de descanso y una acústica adecuada puede mejorar la motivación y el rendimiento laboral. En las viviendas, la ventilación, los materiales naturales y una distribución equilibrada de los espacios contribuyen a generar ambientes más saludables y reparadores.

Entre los principios más relevantes de la neuroarquitectura se encuentra la conexión con la naturaleza, conocida como diseño biofílico. La presencia de plantas, vistas al exterior o materiales orgánicos como la madera y la piedra ayuda a reducir los niveles de estrés, mejorar la concentración y elevar el estado de ánimo. La luz natural, por su parte, regula los ritmos circadianos y favorece un descanso de mayor calidad, mientras que el uso de colores, texturas y formas influye directamente en la percepción emocional del espacio.

Para la arquitecta y especialista en neurociencias aplicadas al diseño Vanina Salinas, la clave está en comprender que el espacio no es solo un contenedor físico, sino una experiencia emocional. En su libro “Neuroarquitectura: Diseñar con ciencia, un espacio a la vez”, propone integrar herramientas de neurociencia, psicología ambiental y sensibilidad estética para proyectar entornos más conscientes y humanos. Según su enfoque, el diseño debe partir de la empatía con quienes habitarán el lugar, entendiendo cómo perciben, sienten y se relacionan con el ambiente.

Salinas sostiene que la arquitectura tiene la capacidad de influir en la calidad de vida de manera profunda. Desde esa mirada, propone el sistema SENSE (Sensibilidad Espacial y Empatía), un enfoque que busca interpretar la experiencia del usuario para crear espacios que promuevan bienestar, claridad mental y equilibrio emocional. Su trabajo combina evidencia científica con la práctica profesional y se orienta a transformar la manera en que concebimos el diseño del entorno construido.

En los últimos años, esta disciplina comenzó a ganar terreno en ámbitos tan diversos como hospitales, escuelas, viviendas y entornos corporativos. La razón es simple, cada vez más investigaciones demuestran que el diseño del ambiente puede incidir en variables tan sensibles como la productividad, la creatividad o la recuperación de los pacientes. Algunos estudios señalan que los espacios diseñados con estos criterios pueden reducir significativamente el estrés y mejorar el bienestar general de quienes los utilizan.

En un contexto global donde la salud mental y el bienestar se volvieron prioridades sociales, la neuroarquitectura emerge como una respuesta posible. No se trata simplemente de construir edificios más atractivos, sino de pensar la arquitectura como una herramienta para mejorar la vida cotidiana. Diseñar, en definitiva, no solo para habitar un lugar, sino para vivir mejor dentro de él.