Qué le reclaman los enfermeros al gobierno de CABA

Enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una jornada marcada por la represión policial. En medio de golpes y empujones, y dos enfermeras trasladarlas a hospitales cercanos, los trabajadores buscaban entregar un petitorio en la Legislatura con el pedido de ser incluidos en la Ley 6.035, como "profesionales de la salud".

Consultado por NOTICIAS, Walter Benitez, enfermero del Hospital Pirovano (una de las personas que pudo ingresar al recinto) aseguró: “El Jefe de Gobierno junto con el gremio SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) no quieren que enfermería esté dentro de la carrera profesional, es una cuestión de poder, más que económico, el gasto no es significativo”.

Walter Benitez, que se recibió de abogado hace un año, pero trabaja hace 20 como enfermero, explica que en CABA los enfermeros no son considerados como profesionales de la salud. En noviembre de 2018 se promulgó la Ley 6.035 en la ciudad sobre profesionales de la salud de la administración pública, que incluye como tales a disciplinas como medicina, antropología, kinesiología, nutrición, fonoaudiología, licenciatura en sistemas y en comunicación, entre otras. Pero la enfermería esta excluída de esa ley.

En 2018, la Asociación Trabajadores del Estado presentó un recurso de amparo. “Al no estar considerada dentro de la ley, las enfermeras y enfermeros también quedan al margen de los beneficios y derechos que ofrece, como días por estrés y descanso, plus adicional por área crítica, especializaciones", explicó Benítez. Y agregó: "Sin embargo, estamos obligados a cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones que están dentro de esa ley: no abandonar guardias, atender a los pacientes y en caso de pandemia, como el contexto actual, tenemos suspendidas todas las licencias”.



Argentina es un país federal. Tiene 24 jurisdicciones y cada provincia cuenta con su autonomía. En la Provincia de Buenos Aires como en San Juan, Santa Fe, Entre Ríos por nombrar a algunas, enfermería está dentro de las carreras profesionales de la salud. Por otro lado, los salarios entre los enfermeros porteños es muy dispar, no existe paritaria nacional y el sueldo promedio es de 37.000 pesos. Mientras tanto, quienes están incluidos en la ley 6.035 pueden cobrar en promedio entre 80.000 pesos y 85.000 pesos.

Consultados por NOTICIAS, desde el Ministerio de Salud porteño explicaron que “en el Sistema de Salud Público de la Ciudad hay 9.500 enfermeros que, más allá de su formación académica, se encuentran abocados a la misma tarea hospitalaria. En 2019 el Gobierno de la Ciudad creó una carrera especial para enfermería y otros profesionales de la salud con el objetivo de incluir a todos los trabajadores bajo las mismas condiciones laborales. Además, aquellos que completaron la licenciatura, reciben un plus o remuneración diferenciada”.

También aseguraron "no tener muchos detalles" sobre las enfermeras lastimadas en la movilización, y dijeron que desde la Legislatura les habían informado de la existencia de "algunos forcejeos, por los que la policía tuvo que frenar esa avanzada”.

*Integrante del equipo de Investigación de Perfil Educación.

por Adriana Vanoli*