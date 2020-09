El mensaje de los infectólogos que asesoran a Alberto Fernández: "Depende de todos nosotros"

Los especialistas que integran el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Nación, que asesoran al presidente Alberto Fernández y al gabinete nacional en materia de la pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2, emitió una carta con un título muy específico: "Depende de todos nosotros".

En el documento, los 16 infectólogos explican cómo el control de la situación en la Argentina, en la que los casos no paran de aumentar (el promedio de nuevos contagios en la última semana ha sido de 11.074, de acuerdo con el informe ofrecido en el día de hoy por la vice ministra de Salud, Carla Vizzotti) y el promedio de fallecimientos se ubica en torno de los 220, con picos de 350, se vincula tanto con las acciones individuales como con las decisiones gubernamentales.

"Hoy más que nunca tenemos la oportunidad y la necesidad de incidir en la evolución de la pandemia. Si consultamos precozmente en caso de presentar síntomas, reducimos nuestras salidas no indispensables, mantenemos los 2 metros de distanciamiento físico, usamos correctamente la mascarilla tapa nariz-boca-mentón, nos lavamos periódicamente las manos, ventilamos los

ambientes, evitamos encuentros con personas con las que no convivimos (particularmente en lugares cerrados), protegemos a nuestros adultos mayores y recordamos nuestros contactos para poder avisarles o que nos avisen en caso de que debamos aislarnos, estamos ayudando a reducir la

propagación del virus", resumen, en directa alusión a las acciones que cada persona puede tener para promover la prevención de los contagios.

Pero, agregan, con esto es suficiente. "Las autoridades nacionales, provinciales y municipales tienen la responsabilidad indelegable de actuar en sus respectivas jurisdicciones. El mapa del país muestra un mosaico heterogéneo con regiones que han logrado una curva amesetada (aunque aún demasiado alta), otras con brotes por conglomerados, regiones sin circulación viral en el momento actual y varias con importante circulación comunitaria. Algunas regiones del país están viviendo situaciones de tensión en el sistema sanitario, agravadas por el desgaste del equipo de salud, el que sigue respondiendo con alto nivel de profesionalidad y compromiso".

Y enfatizan: "Hacemos un llamado a las autoridades a tomar las medidas necesarias de bloqueo sanitario a nivel barrial, departamental o provincial, según la gravedad de la situación en sus respectivas jurisdicciones, sin demora. Los aislamientos intermitentes posibilitarían ir abriendo y cerrando zonas de acuerdo a la situación epidemiológica".

Los y las expertos también aconsejan qué medidas llevar a cabo de manera urgente desde los distintos gobiernos: "Estas medidas deben ir acompañadas por un uso racional de los testeos, ampliando su número y destinándolos a la vigilancia epidemiológica activa, implementando los diagnósticos por cuadro clínico en las zonas de alta circulación comunitaria y en contactos estrechos con síntomas de COVID-19 de casos confirmados. Los casos sospechosos y sus contactos estrechos deben ser identificados, aislados y seguidos con la máxima premura. A tal efecto es necesario fortalecer (o constituir) equipos de rastreo que hagan un seguimiento diario de los casos y sus contactos. El alto índice de positividad que tenemos en el país nos indica que debemos comenzar el aislamiento desde el momento en el que se realiza el hisopado, aún antes de tener la confirmación del resultado".

Si hay algo que ha fallado en estos meses ha sido la comunicación a nivel campañas de prevención dirigidas a toda la población. La información dirigida a la población es reducida, con poca especificidad, sin segmentación por público e intereses. A la población no se le explican con suficiente claridad y constancia qué es lo que se sabe sobre la Covid-19, lo que no, cómo prevenir, qué puede suceder si no se siguen las medidas de cuidado, cuáles son las edades más afectadas en caso de contagios. Y la lista sigue.

"Estimamos fundamental realizar campañas de comunicación que tengan en cuenta a los diferentes públicos y a los diferentes canales de comunicación. No somos expertos en la materia, pero es indispensable reunir a quienes sí lo son para generar una campaña de comunicación que haga énfasis en lo positivo y no solo en lo taxativo y prohibitivo, de manera de recrear esa

comprensión y acompañamiento casi unánime que tuvo la ciudadanía cuando comenzó el aislamiento".

A lo largo del documento, los miembros del COE dejan una afirmación que lo resume todo: "El virus no es oficialista ni opositor. La estrategia sanitaria para enfrentarlo, tampoco".