VIDEOS: Policías reprimieron enfermeros en la Legislatura de la Ciudad

En el día de la Sanidad, La Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a enfermeras y enfermeros porteños que reclamaban en la puerta de la Legislatura. Al menos cuatro enfermeras resultaron heridas cuando intentaban ingresar al edificio legislativo para entregar un petitorio.

Norma Romero, enfermera de la maternidad Sarda, es una de las personas que resultó lastimadas, tras recibir un golpe en la cabeza que le originó un corte. “Estaba hablando con la legisladora Montenegro , cuando un equipo de hombres vinieron y me patearon la espalda, me empujaron y un policía de un golpe me abrió la cabeza”, relató la mujer.

Video de la represión:

Todo sucedió cuando integrantes de la Asociación de Licenciados de enfermería (ALE) y trabajadores de la salud autoconvocados organizaron una jornada de lucha en la Legislatura, reclamando, entre otros, "salarios dignos, que superen la canasta básica, mejores condiciones laborales" y, en el caso de los y las enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires, "la inclusión en la Ley 6035", que los reconoce como profesionales. Ya que desde 2018 muchos de ellos son considerados "administrativos".

Otro Video de la represión:

A las 9 se dieron cita en el Obelisco. A las 10, llegaron a Congreso y se unieron diferentes grupos para marchar hacia Plaza de Mayo, donde realizaron un acto. Desde allí, los manifestantes marcharon a la Legislatura, donde se sucedieron los violentos hechos.

La palabra de una de las enfermeras lastimadas:

*Integrante del equipo de Investigación de Perfil Educación.

por Adriana Vanoli*