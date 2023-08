Blue Beetle

TRES ESTRELLAS Y MEDIA

Joven latino encuentra antiguo aparato de tecnología extraterrestre que lo convierte en un poderoso superhéroe. Puede el lector pensar que es otro paso más en la corrección política y la fiebre de representación de minorías, pero el personaje existe desde hace décadas en el mismo universo que Batman y Superman.

Hacerlo película, sí, claro, va por ahí. Lo interesante de este nuevo producto de supertipos consiste en combinar la comedia familiar (otro cliché: las “familias latinas” son más unidas) con la aventura y un humor extraño: por un lado, golpe, porrazo y chiste y, por otro, momentos que recuerdan la imaginación orgánica de David Cronenberg (hay algo de “Cronenberg para los más chicos”, de hecho, en el estilo de la película).

Lo mejor es que no tiene demasiadas pretensiones y, por lo mismo, se anima a imágenes, situaciones y diálogos (“Batman es un fascista”) que otras producciones no contendrían. Quizás porque, originalmente, estaba prevista solo para plataformas. Pero en pantalla grande se ve muy bien, y aunque no escapa de las constantes del nuevo género (bueno, “nuevo”...), lo enfrenta con frescura y alegría. No es poco.