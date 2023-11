The Marvels

(TRES ESTRELLAS)

La primera Capitana Marvel no era precisamente una maravilla, pero tenía momentos de aventura bien dispuestos, aunque aquello que quería decir respecto del empoderamiento femenino era un poco trivial. Esta segunda es sólo trivial. No es que el espectador vaya a aburrirse, pero aquí todos los problemas de Marvel en los últimos años, estallan.

Si no saben de dónde vienen los poderes de Kamala Kahn o de Monica Rambeau porque no vieron las series Ms. Marvel y WandaVision en Disney+, algo no les va a cerrar. Otros chistes vienen de momentos anteriores de este cada vez más engorroso (“complejo” es un término muy generoso) entramado de series y películas que dejó de lado la pura aventura o el goce por la acción y la maravilla.

Porque sí, otro problema es el “vamos a dejar sentadas varias lecciones de vida” (aquí es fácil: como los poderes de las tres protagonistas quedan “enredados”, tienen que trabajar en equipo y además, como tienen etnias y edades distintas, tolerarse e integrarse) y, en lugar de optar por la salvaje alegría del movimiento, opta por el ultraje de una alegoría con remordimientos.

Sí, bueno, hay escenas buenas, el fan va a tener sus figuritas cinemáticas para seguir juntando, y está Samuel Jackson, que levanta cualquier cosa con sólo decir dos palabras. Por ahora, el MCU terminó en Endgame.