Victoria Alonso: porqué la productora argentina abandona Marvel

Un terremoto sacudió el Universo Cinemático Marvel (MCU) el martes 21 de marzo, cuando se confirmaron los rumores de que Victoria Alonso, la productora argentina que formaba parte de la mesa chica del estudio desde el film “Iron Man”, abandonó la compañía el viernes pasado. Alonso había estado con la compañía desde la primera película del “Hombre de hierro”, protagonizada por Robert Downey Jr, que dio pie a la franquicia más exitosa y multimillonaria de Disney.

La productora se unió a Marvel en 2006 como jefe de efectos visuales y postproducción, y participó en el lanzamiento de “Iron Man” de 2008 como coproductora. Contó los créditos de coproductora en "Iron Man 2" (2010), "Thor" (2011) y "Captain America: The First Avenger" (2011), y fue elevada a EP en "Avengers" (2012). En ese aspecto, había trabajado hasta ahora en todas las películas y series de Marvel con la excepción de "El increíble Hulk". Además, su posición pasó a ser vital para la compañía a partir de 'Los Vengadores', en la cual ejerció como productora ejecutiva.

Su peso en Marvel fue creciendo a lo largo de los años y en 2021 fue ascendida a presidenta de producción de la compañía. También era conocida por ser una de las grandes defensoras de la diversidad y la inclusión en este universo de superhéroes, por lo que está por ver si su marcha va a suponer cambios por ese lado.

Su papel fue importante en el aumento del número de mujeres contratadas para dirigir películas y series de Marvel, incluyendo a Chloe Zhao y Nia DaCosta para las películas "Eternals" y "The Marvels", Jac Schaeffer para "WandaVision", Kari Skogland para "Falcon and the Winter Soldier", Kat Coiro para She-Hulk.

Antes de Marvel, Alonso, nacida en la provincia de Buenos Aires, comenzó en el dominio digital del estudio de efectos visuales y se desempeñó como productora de efectos visuales para películas como “Kingdom of Heaven” de Ridley Scott, “El gran pez” de Tim Burton y “Shrek” de Andrew Adamson.

Desde The Hollywood Reporter señalan que se desconocen los motivos de la salida de Alonso, aunque es posible que llevase un tiempo tanteando su salida. A fin de cuentas, Alonso ejerció como productora de “Argentina, 1985”, la película protagonizada por Ricardo Darín.

Alonso ha sido una productora ejecutiva en varias películas de Marvel y series de Disney+, incluyendo más recientemente "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"," Pantera Negra: Wakanda Forever", "Thor amor y trueno" y "Doctor Strange en el Multiverso de la locura", además de la serie como "Loki" y "The Guardians of the Galaxy Holiday Special", por nombrar algunos.

El funcionamiento en taquilla de “Ant-Man y la Avispa: Quantumania”, una película llamada a ser el gran boom de la Fase 5 tuvo críticas cuestionables por parte del fandom más duro de seguidores, junto con ciertas observaciones al proyecto “Eternals”, que salió a la luz el pasado año.

