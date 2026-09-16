IA, redes sociales y comunicación: qué dejó el exclusivo encuentro organizado por Social Media Day y la Embajada de EEUU

Entre el resplandor de la arquitectura clásica y el murmullo de las conversaciones sobre el futuro digital, la mañana del Palacio Bosch ofreció un contraste tan atractivo como inusual. En la residencia diplomática estadounidense en Buenos Aires, la tecnología no ingresó envuelta en grandes pantallas o dispositivos sofisticados; de hecho, los protocolos habituales del espacio invitaron a una experiencia de desconexión casi inédita dejando de lado los teléfonos móviles. Sin embargo, el centro de la escena lo ocupó una fuerza invisible pero omnipresente: la inteligencia artificial y su impacto directo en las formas en que nos comunicamos, creamos y consumimos información.

Organizado de manera conjunta por la Embajada de EEUU y Social Media Day Argentina, el Social Media Network Breakfast convocó a una audiencia selecta con el propósito de detener la vorágine diaria de la red y observar el panorama con perspectiva. La jornada inició a las diez de la mañana, cuando los invitados cruzaron los portones de la avenida Libertador para encontrarse en un espacio pensado para el diálogo directo, guiados por las palabras de apertura de Michael Brooke, Agregado de Prensa de la Embajada, y Adriana Bustamante, directora de SMDay.

Una maratón de ideas para descifrar el nuevo algoritmo humano

La dinámica del encuentro combinó la precisión del cronograma con la riqueza conceptual de sus expositores. A lo largo de la mañana, las intervenciones de Tomás Balmaceda, Eduardo Green, Federico Feres, Ariel Merpert y Alan Daitch trazaron una radiografía completa sobre cómo los modelos generativos y la automatización redefinen el ecosistema. Cada bloque conceptual dio paso a un intercambio fluido con los asistentes, donde emergieron preguntas y reflexiones necesarias sobre la autenticidad del contenido, la ética algorítmica y la pérdida del tráfico orgánico tradicional.

El tono de la mañana no buscó la fascinación ciega por la herramienta, sino la comprensión del rol que debe asumir el factor humano en la toma de decisiones. Hacia el mediodía, el debate dio paso al distendimiento en la galería del edificio, donde el brindis de cierre marcó el broche de oro para un encuentro que volvió a dejar en claro que la verdadera innovación surge cuando la tecnología sirve como puente para la conversación cara a cara.

El impulso de una agenda federal que proyecta su liderazgo

Este formato en la residencia diplomática no solo reafirma la solvencia de Social Media Day para convocar a los actores más influyentes del sector, sino que consolida su lugar como el verdadero termómetro de la agenda digital en la Argentina. La iniciativa trasciende los límites de la capital y se prepara ahora para llevar estas mismas reflexiones al interior del país, con una inminente edición en la provincia de Mendoza que promete reunir al ecosistema regional.

De cara a lo que viene, la visión de la organización apunta bien lejos. En el horizonte cercano de octubre se pondrá en marcha de manera formal la convocatoria para marcas, sponsors y presentación de casos de éxito para el ciclo 2027. Una invitación abierta para aquellas empresas que no solo buscan subirse a la ola del cambio, sino ser protagonistas y aliadas de la transformación comunicativa que ya se está escribiendo.