Julián Serrano fue tendencia y creyó que "lo cancelarían" otra vez

“Me cancelaron otra vez. Eso pensé yo cuando me levanté a la mañana y me llegó un mensaje de Mecha diciéndome ‘Julián sos tendencia en Twitter’. Yo recién me levantaba”, rememoró Julián Serrano y añadió: “Qué dije ahora. cómo se ensañó la sociedad con el ‘shuli de la people’ ¿A ustedes les parece?”.

El joven actor fue trending topic y subió un video en sus redes preguntándose sobre cuál es la razón de esto. “Y nada. Resulta que fui tendencia porque empezaron a popularizar mis canciones viejas”, explicó el artista y agregó: “me puso en tendencia por mi música, por el trabajo que hicimos”. Seguidamente, el artista compartió una seguidilla de mensajes de algunos fans que lo arrobaron en la red social X.

El ultimo de los mensajes al cantante de "Love is Louder" fue un audio de su manager que le recalcó: “Que locura esta movida que se armó en Twitter. Esta bueno, boludo, que seas tendencia y no sea por violarte un mapache”. De esta manera, concluyó la grabación del ex novio de Oriana Sabatini que compartió a su fandom en las redes.

Hace unos meses, Serrano fue foco de una controversia cuando insulto a varios seguidores que lo etiquetaron en las redes a raíz de la inminente boda entre la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini y el futbolista Paulo Dybala. “Ya que soy tendencia aprovecho a decirles que saqué una nueva canción que se llama chúpenme bien la pi... todos. Disponible en la con... de tu madre”, manifestó en ese momento el joven influencer.

Pero, horas más tarde decidió borrar su insolente mensaje sobre ese tema y cambiarlo por otro, menos agresivo. “Me cansaron. Debido a todo el hate que recibí sin motivo, decidí dar mi opinión de todo esto. Es la última vez que toco el tema, pero me canse del ciberacoso”, expresó. Sabatini y el músico se conocieron en 2014 cuando ambos fueron parte del elenco de Aliados, tira juvenil que produjo Cris Morena y que se emitió por la pantalla de Telefe.

Los vínculos sentimentales de Serrano con sus novias nunca terminaron de la mejor manera. Con la cantante siempre hubo en el medio rumores de infidelidad, por parte de él. Su otro romance mediático fue con Malena Narvay que dejaron de estar juntos en 2020. "No hablé de esto antes porque fue una época de muchas cosas juntas, la decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas", manifestó la actriz. El último romance que trascendió en los medios es con la joven Sofía Alberto.

En la actualidad, el artista tiene 30 años, y participó en tiras como “Presentes”, “Golpe al corazón” y “Quiero vivir a tu lado”, dio a conocer su último proyecto musical. Junto al DJ Mechaloca formaron el dúo Shuli Mecha, con el que se dedican a pasar sets de música electrónica en fiestas subidas a su cuenta de Instagram. Tal vez su ultima participación popular más destacada fue en el Bailando 2018 que obtuvo uno de los mejores promedios del ciclo.