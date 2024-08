Moda: Por qué la colorimetría es la nueva clave de estilo

Nadie hubiera dicho que el estilo de Agustina Laboureau pudiera requerir un cambio. Abogada joven, con un acercamiento fresco a la profesión a partir de complementarla con su faceta como influencer jurídica (@lawgustine), es reconocida por sus anteojos protagonistas y su uso irreverente del color y las estampas. Sin embargo, hace unas semanas realizó un taller de colorimetría y el cambio fue importante: a partir de ciertos descubrimientos, logró acentuar aún más su estilo personal.

“Fue un antes y un después. Entender cuál es tu colorimetría no implica eliminar colores de tu placard, sino aprender cómo usar ese tono que te gusta de forma que pueda potenciar tus rasgos. La cuestión está en entender, por ejemplo, cuál es el tono de azul que te va a ayudar en lugar de marcar lo que preferirías esconder”, cuenta. En apenas unas horas, dio por tierra con el prejuicio de que un estilo profesional y elegante rivaliza con uno más creativo y alegre. “Pude entender que estos mundos pueden convivir armónicamente, y noto un cambio muy rotundo en mi forma de vestir a partir de ese momento”.

La de Agustina no es una búsqueda solitaria. La colorimetría, ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla métodos para la percepción de los mismos, lleva siglos en el mundo (ni más ni menos que desde los tiempos de Aristóteles), pero desde hace no tanto está viviendo un enorme revival.

Como un proceso terapéutico

Una de las mayores responsables de este auge es Corine Fonrouge, autora del libro “Avatar de estilo” (que ya va por su séptima edición) y creadora del Método Corine, un programa online de gestión de imagen personal. Desde su cuenta @corinefonrouge suele compartir casos reales de transformación a partir del color y su energía. “Mi método tiene que ver con vestirte a partir de cómo te querés sentir y no de cómo deberías verte. Te invita a repensarte con herramientas de autoayuda”, describe.

Es que a partir de sus años en el mundo de la moda y de la gestión de imagen, realizando asesoramiento para hombres y mujeres de diferentes culturas y edades, entendió que el color permite explorarse para llegar a lo más genuino y romper las creencias limitantes sobre la estética. Comprendiendo que el estilo está basado en cómo hemos sido criados y principalmente en lo que se decía en el hogar sobre la imagen, el color se convierte en un recurso muy valioso para adueñarse del estilo personal y el momento de vida actual.

“Lo primero que hago en mis consultas es invitar a mis clientas a llenar un formulario en el que tienen que responder preguntas para pensarse de manera diferente. Esto es un primer paso para que empiecen a trabajar en sí mismas”, relata Corine. Luego ofrece un encuentro presencial u online, en el que asegura que aplica el poder de la escucha y la observación mucho más allá de sus conocimientos técnicos. En ese sentido, apunta a una suerte de proceso terapéutico en el que la persona pueda revelar por qué no se anima a usar ciertos colores y cómo sueña con sentirse. “Hay un punto muy importante cuando la clienta descubre que no está usando el color que más le gusta simplemente porque no quiere brillar, porque le da vergüenza ser mirada y admirada. Romper esas creencias permite que aparezca un yo maravilloso y mágico”.

Y hablar de proceso terapéutico es hablar también de cambios que van mucho más allá de lo estético. Según la experta, cuando alguien empieza a hacerse cargo de la paleta de colores que la identifica también empiezan a pasarle cosas en otros ámbitos de la vida. Al crecer en autoconfianza y autoestima, se eleva la energía, cambian los vínculos, se transforma el modo de consumo y hasta puede que haya quienes se animen a poner límites que antes no podían. Y en lo que hace al guardarropas, optimizan el uso de sus prendas y empiezan a explorar en su vestimenta diaria. “Eso aumenta muchísimo la creatividad y cambia la energía”, sintetiza Fonrouge.



Más que una temperatura

Existen muchos mitos alrededor del uso del color en la moda. Y esta ciencia también se propone desterrarlos.

El primero es que el color de pelo, piel y ojos definen por completo los tonos a utilizar. Si bien habrá algunos más obviamente sentadores, hay muchos otros indicadores a tener en cuenta, como qué es lo que se busca comunicar o cómo esa persona se quiere sentir.

Tampoco es cierto que haya colores prohibidos. Si bien la colorimetría divide a las personas en aquellas de temperatura cálida o fría, “todas las paletas contienen todos los colores, solo que en algunos casos habrá más preponderancia de tonalidades frías y en otras, de cálidos, y serán más o menos saturados”, ilustra Camila Lemos (@cammlemos), productora de moda, consultora y asesora de imagen, quien realiza talleres como aquel al que asistió Agustina Laboureau. “Los colores provienen de la luz, son energía. Pueden transmitir alegría o tristeza, agresividad o tranquilidad. No es lo mismo ir de rojo a una entrevista laboral que hacerlo de azul marino. Entender qué estamos comunicando a través de los colores me parece fascinante”, apunta.

En su espacio, comienza determinando esta cualidad de fría o cálida utilizando dos paños de tela, uno de lamé dorado y otro plateado. Si al colocar el paño plateado se observa que el rostro se ilumina, las ojeras se suavizan y la piel se ve más radiante, esa persona es de estación fría. Si sucede esto con el paño dorado, pertenece a una estación cálida.

Pero además de los colores que afectan la colorimetría cerca del rostro, Camila trabaja con combinaciones en general. “Muchas personas quieren usar más variedad al momento de vestirse pero tienen muchas dudas sobre ‘cómo hacerlo correctamente’. Si bien existen técnicas de combinación estudiadas en la teoría del color, me gusta hacer hincapié en que la actitud de quien porte el color tiene mucho que ver con el resultado final”, ilustra. Así, gran parte de su trabajo es también esa conversación entre estilo y gusto. “Es importante entender qué comunican los colores para hacernos dueñas del mensaje que queremos transmitir cuando nos vestimos”.

Al alcance de un click

El uso de esta herramienta se ha extendido tanto que las redes proliferan con contenido de este tipo, especialmente TikTok. E incluso han surgido apps para realizar una autoevaluación.

“Dressika”, por caso, es una asistente de compras personal de inteligencia artificial y consultor de estilo de color. Ofrece análisis de color personal automático mediante una selfie, con la que luego acompaña a descubrir la paleta de color estacional y los mejores tonos de maquillaje. Aunque lo interesante es que también permite probar otros estilos y entonces definir por uno mismo con cuál quedarse.

“Show my Colors” trabaja de forma similar, aunque a los tonos de piel, ojos y pelo también agrega datos de las tendencias de moda. Elabora las paletas de acuerdo a un cuestionario que va respondiendo el usuario. Y “My Best Colors” utiliza la cámara del teléfono para identificar tonalidades que favorecen a la persona.

Aunque están lejos de ofrecer un diagnóstico completo, pueden ser un buen comienzo para empezar a jugar y ampliar la paleta utilizada. Descubrir cómo los distintos colores impactan en el ánimo (y por ende en la vida) tiene el enorme poder de cambiar la forma en que nos vemos.