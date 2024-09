Alejandra López: La fotógrafa que retrata a la literatura argentina

Aunque no lo sepan, casi todos los lectores de libros de la Argentina conocen el trabajo de Alejandra López. Es que esta fotógrafa, formada en las redacciones de las principales revistas del país (Viva, Elle, La Nación, Harper's Bazaar y otras) se ha transformado en la preferida de los escritores y, por ende, de las editoriales que los publican.

Y aunque a lo largo de su carrera tuvo que fotografiar todo tipo de escenas y situaciones (moda, decoración, gastronomía, noticias) poco a poco los retratos le fueron ganando a las otras imágenes y sus primeros planos (en tapas, contratapas y campañas) se tranformaron en una marca registrada.

Todos los escritores argentinos reconocidos han pasado frente a su lente, pero basta visitar su cuenta de Instagram (@alejandralopezfotografa) para descubrir que su inspiración no termina allí. En el catálogo de sus fotografías hay actores y directores, elencos teatrales y personajes de la política, músicos y periodistas. Incluso, es la autora de trabajos tan especiales como “Ese día”, la muestra de la AMIA que reunió los retratos de algunos de los protagonistas del fatal 18 de julio de 1994, hombres y mujeres que mostraron frente a la cámara de López, los rastros de una tristeza que el tiempo no pudo borrar.

Los rostros

Sus retratos embellecen a la gente. Desde un punto de vista estrictamente estético, destacan los gestos más hermosos de cada persona y desde una perspectiva más profunda, se enfocan en la humanidad del modelo: la risa, una mirada brillante, una mano, un punto desde donde intuir el resto.

“En cada persona busco algo distinto que tiene que ver con esa persona en particular. No hay estándares ni generalizaciones, es justamente todo lo contrario. Cada persona tiene su parte más interesante, desde mi punto de vista. Yo siempre elijo algo, lo que más me guste (puede ser algo físico o no), para dar el puntapié inicial. Es como el lugar desde donde tirar del hilo”, explica López cuando se le pregunta qué intenta destacar en cada retrato.

Por lo general, antes de una sesión se prepara sumando información sobre el futuro retratado: fotos anteriores, entrevistas, todo lo que aporte a su descripción. Y a partir de ese material propone una idea previa que charla con el personaje. Esa idea puede centrarse en la forma de iluminar la imagen o en una elección de vestuario o en cualquier otro detalle.

“Salvo los modelos, porque trabajan de eso, nadie -tenga la profesión que tenga- se siente cómodo posando ante una cámara. Pero parte de mi trabajo es generar un clima de confianza, de intimidad, para que la persona se sienta protegida y pueda trabajar conmigo. Desde el ambiente en el estudio hasta la charla previa”, explica.

Con los escritores las sesiones siempre son tranquilas, cuenta. Una experiencia inolvidable, por ejemplo, fue la producción que hizo con Ricardo Piglia. Él le pidió salir de espaldas porque tenía ganas de sacarse una foto donde no mirara a la cámara. “Es una de las imágenes que más quiero, y justamente no fue una idea mía sino de él”, explica.

Casi siempre trabaja sola, acompañada de su asistente, pero el equipo cambia las proporciones cuando le toca, por ejemplo, fotografiar el elenco de una película o una obra de teatro. La mayoría de las producciones suceden en su estudio, un lugar que armó a lo largo de los años con trabajo y con amor, y donde se siente cómoda para expresarse con libertad.

¿Qué condiciones deben reunirse para hacer un buen retrato? “No podría responder a esa pregunta con un listado. Hay muchísimas variables que inciden. Desde lo material, una buena situación de luz si es con luz natural, un buen lugar si es que la foto sucede en locación. También un ambiente sereno y protegido, y fundamentalmente, la colaboración del o la fotografiada. Que la persona tenga la disposición, la entrega para que juntos hagamos la foto. Pero aun teniendo todo a favor, a veces tenemos sólo una foto correcta, es difícil tener 'un buen retrato'”.

Su muestra “Biblioteca personal” estuvo este año en la Feria de Editores (FED) y ahora, en el marco de la Feria del Libro de Rosario, puede verse en Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, Rosario) desde donde se trasladará a la ciudad de Santa Fé.

Los mejores escritores la acompañan en este viaje: Diana Bellesi, Abelardo Castillo, Juan Forn, Rodolfo Fogwill, Dolores Reyes, Antonio Dal Masetto, Alberto Laiseca y muchos más.

“Me 'faltan' muchos escritores y escritoras que me interesan. Pero no tengo una búsqueda en ese sentido, voy fotografiando gente (escritores, actores, gente de profesiones de lo más diversas) y siempre el encuentro con alguien tiene algo maravilloso, de mucho descubrimiento. Se trate de quien se trate”.