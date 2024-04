“El recorte a la cultura no me parece para festejar. Es cierto que las entidades como el INCAA viene funcionando muy mal desde hace muchos años y no se le puede atribuir toda la responsabilidad al gobierno actual”, señaló Gastón Duprat, en un reportaje radial, a El Disparador por Delta.90.3 En la entrevista, el reconocido cineasta dio a conocer su visión acerca del panorama cultural. “Los artistas se creen más importantes que los seres normales, que son más necesarios, que hay que subsidiarlos. No estoy de acuerdo con eso, soy un artista también y no me parece que mi profesión me dé alguna superioridad”, destacó el director de “El ciudadano ilustre” y “El hombre de al lado”.

Estas recientes declaraciones coinciden con las opiniones que Guillermo Francella dio a conocer hace algunos días. El protagonista de "El encargado", la serie de la plataforma streaming Star Plus, se posicionó sobre la coyuntura y las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei. “Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”, sostuvo el actor de “Mi obra maestra” en un reportaje por Radio Mitre y finalizó: “Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”.

“Me parece bárbaro que Guillermo Francella exprese su opinión y no me parece mal el debate de que le contesten”, mencionó Duprat en la conversación radial, refiriéndose a las respuestas de Erica Rivas y Esteban Lamothe vertieron sobre el actor, y anticipó lo que se viene de “El Encargado”, la serie que el mismo cineasta es máximo responsable junto con Mariano Cohn. “La tercera temporada de ‘El Encargado’ será la más picante de todas y los que se enojaron se van a enojar aún más”, afirmó con cierta picardía el realizador.

En su momento, la serie causo cierto disgusto en sectores gremiales que observaban con recelo el desempeño del personaje de Eliseo Basurto, interpretado por Francella, dentro de la trama. “El sindicato de porteros se enojó con nosotros por ‘El Encargado’, incluso nos llamó gente del círculo íntimo del entonces presidente Alberto Fernández y la directora del INADI”, rememoró Duprat.

Hace varios años que se reconoce en la dupla compuesta por Gastón Duprat - Mariano Cohn con un estilo propio en el cine argentino. Desde sus inicios en la televisión, hace más de 20 años con "Televisión Abierta", los codirectores llevaron a cabo un ascenso continuo en las producciones cinematográficas nacionales. Formados en los noventa dentro del campo del videoarte los realizadores siempre mantuvieron una visión sobre el mundo del arte que reflejaron en sus cintas, dando a conocer con cierta acides sus encantos y miserias.

“El ciudadano ilustre” y “Competencia oficial”, fueron los films con recorridos exitosos en festivales de cine, siendo el de Venecia el que más destacó la labor del dúo creativo. En la 73.ª edición del Festival de Venecia, Óscar Martínez ganó la Copa Volpi al mejor actor por la cinta estrenada en 2016 y la segunda película tuvo su estreno mundial en el 78.ª edición del mismo festival.

Eligiendo, nuevamente, a Óscar Martínez como protagonista, Cohn y Duprat lo enrolan al actor en un nuevo proyecto, pero dentro del formato de serie streaming, que supieron explotar con "Nada". Siguiendo esa línea, que se mantuvo con el film “Mi obra maestra”, los creativos exhiben el circuito del arte y resaltan las características más extravagantes del ambiente. “Bellas artes” nos inserta en un mundo ácido, en el que el arte cumple con una sostenible justificación para dar a conocer a una serie de personajes excéntricos, todos involucrados en un extraordinario y cruel relato.

“La serie ‘Bellas Artes’ está narrada en el mundo del arte moderno, acerca de un hombre que es elegido para dirigir un museo y tiene que lidiar con los egos de los artistas y sindicatos, y otras cosas que no vemos cuando vamos a un museo”, describió el realizador de “4x4” y “Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo” y concluyó: “Me gusta que nuestras series y películas aviven la discusión”.

En diálogo con Noticias, Andrés Duprat, hermano de Gastón, tercer miembro habitual de esta genial factoría, y director del Museo Nacional de Bellas Artes, explicó: “Del arte, lo que criticamos en la serie es, por ejemplo, que una obra valga 50 millones de dólares. Y vale eso porque hay gente dispuesta a pagarlo. Me parece un rasgo de locura de este mundo. Pero el arte también te da grandes posibilidades. Y no creemos que sean todos tontos, frívolos y esnobs. Hay tontos, frívolos y esnobs, pero un día te topas con una obra con la que se te caen las medias, una expresión humana que te sobrecoge”.

por R.N.