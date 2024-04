Cómo son los puestos de diarios intervenidos por Claudio Roncoli

“Los puestos de diarios en Argentina, son un ejemplo en extinción, la rapidez de las personas por la información hizo que el teléfono desplazase a los diarios y revistas. Y claro que también era un lugar social donde conversar; entre canillita y consumidor de esos ejemplares”, afirmó el artista plástico Claudio Roncoli y añadió: “Pero ahora con la globalización las ciudades van perdiendo esa identidad que las hace únicas”.

El creador de estas singulares obras tuvo su recorrido por decenas de ferias y muestras, llevando el proyecto artístico por las calles más emblemáticas de Buenos Aires. “Luego de varias intervenciones, la Galería Valk me propuso comprar algún puesto abandonado y llevarlo a Feria MAPA en la Rural. Ana y Raúl de Valk, siempre apoyan mis ideas y nunca escuchas un “no”. Y así fue, lo conseguimos, lo compramos, lo movimos de Quilmes a Belgrano y lo pinté”, describió Roncoli.

“En la feria, además, la galería aprovechó y editó un diario experimental, en papel de diario, que repartimos esos cuatro días, con información de los demás artistas muy talentosos de la galería, conceptos de la propuesta y mucho material gráfico”, reconoció el artista y añadió: “En mis veinte años de carrera ningún estado me apoyó ni tampoco lo busqué, no me gusta estar preso de una ideología política. El verdadero arte trasciende. Una vez a Julio Bagué, vicepresidente de Peermusic Latinoamérica, le pregunté como hace con miles y miles de músicos dando vueltas por el mundo y entregándoles siempre demos para ser escuchados, y Julio me contestó: ‘Lo bueno siempre llega’”.

La formación artística de Roncoli comenzó en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y en la labor como Director de Arte en diversas agencias de publicidad. Según él, esa mezcla de técnicas, conceptos y prácticas lo adquirió en el mundo de la publicidad y “si soy muy arriesgado en muchas cosas se lo debo al arte, porque en eso no tenemos límites”.

“El arte urbano fue siempre motivo de inspiración en mis viajes, mis libretas viajeras y caminatas en muchas ciudades. Los artistas del street art son los más puros, ellos no están preocupados por exponer en galerías, museos, ventas o quedar bien con curadores, lo único que se preocupan es que nos los atrape la policía y dejar su huella en las calles. Por eso, cuando yo intervengo los puestos de diarios no cubro completamente los de ellos porque me suma a la idea y estética.”, admitió el artista de la plástica.

Ante el interrogante sobre las curiosas formas en sus intervenciones, Roncoli detalló: “Comencé a intervenirlos hace unos 6 meses, pidiendo permiso a los dueños porque quiero sean parte del proyecto y así no invadirlos. Las geometrías que se ven pintadas, son síntesis de logos de comida rápida que fui estudiando estos diez años en todo el mundo. Esas geometrías las fui colocando en mis cuadros, luego en tótems de dos metros de alto, hasta que al volver a visitar Buenos Aires me encariñé con estos puestos de diarios y así comenzó la serie”.

La inspiración de la propuesta es lo principal, y en la obra de Claudio Roncoli, él mismo lo mimetiza con los pasajes de su vida al señalar: “Hace ya unos diez años comencé a trabajar sobre el cambio en los centros urbanos, antes todo se generaba con la plaza en el medio y alrededor lugares socioculturales, como la escuela, el bar de la esquina, la iglesia, la municipalidad o el centro de jubilados, incluso la misma plaza central servía como encuentro”. Y concluyó: “Viví en Miami varios años y allá se habla de “plazas comerciales”, donde dejas el auto en el centro y alrededor están los locales de comida rápida, eso generó mucho impacto en mi costumbre de caminar las ciudades, como por ejemplo ciudades donde también viví; New York, Madrid y la misma Buenos Aires”.