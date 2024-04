Hera Hyesang Park en el Teatro Colón

La soprano surcoreana Hera Hyesang Park se presentará en el Teatro Colón e interpretará un repertorio que combina obras de tradición popular y académica. La cantante estará acompañada por la Orquesta Estable del Teatro Colón bajo la batuta del Maestro Marcelo Ayub. El concierto se llevará a cabo el lunes 15 de abril, a las 20 hs, dentro del ciclo Concierto Extraordinario.

La destacada soprano presentará su nuevo disco Breathe y la proyección del film While You Live dirigido por Mariano Nante y producido por Mama Húngara. While You Live se realizó en colaboración con Deutsche Grammophon, el prestigioso sello discográfico alemán. El film será proyectado durante el concierto.

El Programa musical se dividirá en dos partes. La Parte I incluirá While you live de Luke Howard; de Dido y Eneas: When I am laid, con arreglos de Alex Nante, de Henry Purcell; de El sitio de Corinto: L’ora fatal s’appressa; Giusto ciel!, de Gioachino Rossini; 4 canciones Op. 27, de Richard Strauss; Estrellita, con arreglos de BassArr, de Manuel Ponce; Te quiero me dijiste, con arreglos de Eduardo Magallanes Calva y Alex Nante, de María Grever y Bird Song de Doo-Nam Cho.

La segunda Parte se interpretará Vocalise de André Previn; Gasiri de Hyo-Won Woo; Breath alone de Cecilia Livingston; Psalm 23, de Un-Yung La; Op. 70 de Edward Elgar Sospiri; de Norma: Casta Diva, con arreglos de Alex Nante, de Vincenzo Bellini y de Otello: Ave María, con arreglos de Alex Nante, de Giuseppe Verdi.

Con el apoyo del Centro Cultural Coreano, el concierto propondrá un repertorio que abarca desde áreas de ópera inmortales hasta obras contemporáneas. Las entradas para esta tercera etapa de Conciertos extraordinarios 2024 se podrá adquirir en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.