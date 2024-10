La ganadora del Nobel, Han Kang: de qué trata y cuándo sale su nueva novela

"La culminación de años de escritura y reflexión que reflejan la memoria de Jeju y de otros lugares afectados por el trauma histórico. La prosa inquietante, las imágenes impactantes, la violencia y los espacios oníricos propios de 'La vegetariana' y 'Actos humanos' están aquí. Han Kang se supera a sí misma con una prosa que rezuma escarcha, frío, nieve y una evocadora luz crepuscular. Todo un tributo a la imaginación y una poderosa denuncia del olvido de la mano de tres personajes femeninos", destacó Albert Puigdueta, editor de Random House .

"Imposible decir adiós", el nuevo libro de la escritora surcoreana Han Kang, recién galardonada con el premio Nobel de Literatura 2024, será publicado en por Penguin Random House el 5 de diciembre de este año. "La llanura en la que me encontraba lindaba con una colina, sobre cuya ladera estaban plantados miles de troncos negros. Gruesos como durmientes de ferrocarril, tenían todos alturas distintas, como si fueran personas de diferentes edades. Sin embargo, los maderos no eran rectos como durmientes, sino ligeramente ladeados y curvos, como si fueran miles de hombres, mujeres y niños flacos con los hombros caídos y cubiertos de nieve", son las oraciones que la casa editorial compartió del flamante libro en su portal.

Según los responsables de la firma, en el flamante libro encuentra un centenar de archivos sobre la masacre de Jeju y, junto a ello, la desgarradora historia familiar de Inseon y la de su madre, que buscó durante décadas a un hermano desaparecido. "La primera vez que tuve ese sueño fue en el verano de 2014, un par de meses después de que saliera publicado mi libro sobre la masacre de Gwangju. Durante los siguientes cuatro años, nunca dudé de lo que significaba ese sueño. Sin embargo, el verano pasado se me ocurrió por primera vez que quizá no estuviera relacionado únicamente con esa ciudad, que tal vez mi interpretación fuese demasiado simplista, que esa conclusión apresurada e intuitiva fuese errónea", explicó la autora.

Hace algunos días, la escritora surcoreana realizó su primera declaración pública luego de haber recibido el prestigioso Premio Nobel dedicado a la Literatura. Durante la presentación, en que recibió un galardón de la Fundación Pony Chung, expresó el deseo que su vida cotidiana “no cambie demasiado”. Además, compartió sus planes de publicar una nueva novela en breve. "Cuando se me informó por parte del comité del Nobel, no parecía real, y simplemente traté de continuar manteniendo una conversación normal.Fue después de colgar el teléfono y al comprobar las noticias cuando emergió una sensación de realidad ”, recordó Kang sobre el momento en que tuvo constancia del reconocimiento”.

“Sin embargo, como siempre ha ocurrido, sospecho que a medida que escriba, se me ocurrirán ideas para más libros, y nunca dejaré de pensar en los libros que quiero escribir”, destacó la autora y confesó: . “Esto hace que me preocupe la posibilidad de no poder morirme como es debido, siempre perseguida por el pensamiento de los tres próximos libros que quiero escribir”. En la ceremonia de la Academia sueca, el galardón le fue entregado por la “intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

La agencia de noticias francesa AFP manifestó que “hay una venta sin precedentes de los libros de Han Kang. Es algo nunca visto”, Las ventas de los libros de la artista crecieron exponencialmente, con más de un millón de ejemplares vendidos -entre ejemplares físicos y libros electróicos, y no solo en Corea del Sur.

.

por R.N.