Quién es Collen Hoover, la escritora que es un éxito internacional

La escritora estadounidense Collen Hoover (42), se ha convertido en uno de los fenómenos editoriales más exitosos de los últimos tiempos. Ha publicado 25 libros en la última década y según el diario El País ha vendido más de 20 millones de ejemplares desde su debut en 2012. Tan solo en el año 2022 vendió casi 9 millones de ejemplares alrededor del mundo, sin contar libros electrónicos o audiolibros, convirtiéndose en una escritora tan exitosa como la autora de novelas románticas Danielle Steel o el escritor de novelas de terror, Stephen King. Es una figura que ha cosechado un público fiel lleno de fans (“los CoHo”se hacen llamar) y un verdadero fenómeno de redes sociales. “Romper el círculo”, su más grande éxito, basado en su difícil historia familiar y que no estuvo exento de polémica, acaba de estrenar su versión fílmica, que se estrenó en agosto y que puede verse en cines o en la plataforma HBO MAX. Quién es esta mujer que se ha convertido en la nueva escritora best seller del momento.

Destinada al éxito

Collen Hoover nació el 11 de diciembre de 1979 en Sulphur Spings, Texas, y creció en Saltillo, una región dentro del mismo estado. Comenzó a escribir desde muy chica. En entrevistas al medio Today contó que su iniciación en la escritura se debió a los celos que tenía por su hermana, tres años mayor, quien había aprendido a leer y escribir antes que ella. “Estaba tan celosa. ‘Decía, ¡Por dios! ¿Cómo lo hace? Tengo que aprender cómo lo hace. ¡Tenía tantas historias que quería contar!”, comentó, y finalmente, a los cinco años, comenzó a escribir.

En 1998 se graduó de Saltillo High School y continuó la carrera de trabajo social en A&M University-Commerce. En el 2000 se casó con Heath Hoover, con quien tiene tres hijos. Y en 2012 auto publicó su primera novela, “Amor en verso”, donde una chica que acaba de perder a su padre queda enamorada de su profesor de poesía. El camino al éxito suele ser largo, tedioso y sin garantías, pero no para Hoover: su primer libro, que luego inauguró una trilogía, en poco tiempo consiguió estar en la lista de best sellers del New York Times. Dos años después Hoover llegó a lo más alto de aquella lista con su libro “Tal vez mañana”, donde una joven que descubre la infidelidad de su pareja queda prendada de su misterioso vecino. El libro tiene su propia banda sonora que puede escucharse en Spotify.

Hoover es una autora ecléctica: sus más de veinte libros oscilan entre el drama romántico, el thriller psicológico y la historia de superación. Con Hoover sucede algo que rompe con la dinámica usual del mercado con su vorágine y su ansia de novedad: continúan siendo best sellers libros que se han publicado hace años. Y el caso más claro es la novela más exitosa de Hoover hasta el momento, “Romper el círculo”.

Una novela que da que hablar

“Romper el círculo” se publicó en 2016, y continúa siendo un éxito, junto con su continuación, “Volver a empezar”, publicada en 2023. Fue el libro que le dio a Hoover fama internacional, generando un gran impacto en sus lectores ya que toca el tema de las relaciones tóxicas y la violencia de género. La trama gira en torno al “círculo” de violencia en el que vive Lily, una joven traumatizada por el maltrato que su padre golpeador ejercía sobre su madre, un destino que Lily repite al enamorarse de Ryle, un hombre seductor y bello, pero que no es lo que parece. Todo se complica cuando reaparece el amor de juventud de Lily.

Con la pandemia buena parte del mundo debió recluirse en sus hogares, y la presencia de Hoover en redes hizo que la novela, que había sido publicada años antes, se convirtiera en un verdadero boom que disparó las ventas a nivel internacional. Y es que Hoover es, sin dudas, un fenómeno de redes: Los “Co-Ho” comparten sus reacciones a las lecturas de sus libros en YouTube, Instagram, y sobre todo en BookTok, la subcomunidad de Tik Tok enfocada a libros y literatura. “La gente me pregunta: ‘¿Cómo conseguiste que tus libros se hicieran virales en TikTok?’. Y yo digo: ‘No fui yo. Fueron los lectores. Fueron los blogueros, los BookTokers’. La gente confiaba en lo que pensaban otros lectores”, explicó Hoover en una entrevista.

Para “Romper el círculo” Hoover se inspiró en la historia de su propia madre, quien fue víctima de violencia a manos de su padre. Presenciar esos hechos marcó para siempre a la escritora, quien declaró en entrevistas que escribió el libro para poder entender a su madre, para comprender por qué no pudo alejarse de un hombre que la golpeaba.

“Una de las cosas que me impactó del libro cuando lo leí es que muestra cómo en general se dice de víctimas de violencia de género ‘por qué no habló antes’; la gente se pregunta ‘si es tan inteligente como puede no separarse de alguien que es violento’, como si la violencia solo le ocurriera a quien es débil, o frágil, o no puede hacer nada. Esta película y este libro muestra que la violencia de género doméstica puede suceder a todo tipo de personas”, comenta Majo Ferrari, Gerenta de libros infantiles y juveniles de Planeta, la editorial que publica los libros de Hoover en hispanoamérica (Se considera a “Romper el círculo” como una novela para para ‘joven adulto’, una categoría nueva que agrupa jóvenes a partir de los dieciseis años sin un límite de edad definido) Ferrari cuenta que es el libro más vendido de Collin Hoover, seguido por “Verity: la sombra de un engaño”, una novela de suspenso. “Nosotros tenemos en este momento conviviendo la edición original de “Romper el círculo”, con su tapa original, junto a una versión que sacamos en agosto con el afiche de la película con motivo de su estreno, y tenemos pensado salir con una versión bolsillo para el verano. Entre las dos versiones que hay hoy en el mercado, se venden arriba de los 40.000 ejemplares desde que se publicó el libro en Argentina, que es mucho. ‘Volver a empezar’, que es la continuación, se publicó en Argentina en febrero de 2023, y vendió 12.000 ejemplares desde que se editó acá. Es un fenómeno absoluto en ventas”, comentó.

La película, está protagonizada por la actriz Black Lively, famosa por la icónica serie “Gossip Girl”. Según la revista Variety, el film superó los 100 millones de dólares en taquilla nacional en Estados Unidos a 11 días de su estreno y según el sitio especializado IMDB lleva vendido más de $ 346.000.000 millones en taquillas de todo el mundo, a pesar de que las críticas hayan sido mixtas. Esta es la primera adaptación a cine de una novela de Hoover, quien además participó de la producción, y pronto sumará la segunda con la adaptación de su novela “A pesar de ti”.

Sin embargo, el fenómeno de “Romper el círculo” no estuvo exento de polémica. Hubo lectores que cuestionaron a Hoover, alegando que el libro romantiza las relaciones violentas y toca el tema con liviandad. Pero para Hoover lo importante es toda la gente a la que el libro ayudó. “Ha sido muy reconfortante leer lo mucho que el libro ha ayudado a la gente, y que la historia de mi madre realmente ha dado fuerzas a otras mujeres para poder salir de sus situaciones”, dijo Hoover a los medios con motivo del estreno de la película, donde además hace un brevísimo cameo, al estilo de Stephen King en los films basados en sus novelas. La “Hoover-manía” llegó para quedarse.