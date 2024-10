Nell Leyshon: "Las mujeres debemos asegurarnos de estar bien representadas"

Este año, el Festival Internacional de Literatura (Filba) -que acaba de concluir-; contó con la presencia de un interesante grupo de escritores del mundo. Algunos más jóvenes y otros ya consagrados, todos se caracterizaron por aportar con sus textos lecturas de la realidad y de la propia forma de producir, muy personales, lejos de las fórmulas más transitadas.

Ese es el caso de la escritora británica Nell Leyshon, dramaturga y narradora, que llegó por primera vez a nuestro país en estos días. Nació en Glastonbury y, a diferencia de otros autores, no tiene una obra juvenil porque empezó a escribir cerca de la madurez. Y aunque ha declarado que la narrativa fue su primera pasión, el teatro fue una pieza fundamental en su consolidación como escritora.

Leyshon dedicó gran parte de su vida a la docencia, específicamente, a la enseñanza de la escritura. Uno de sus proyectos más conocidos se llamó “The Outsiders Project”, donde trabajó con personas marginadas, colaborando para que expresaran su historia a partir de la creación de textos. El material escrito dentro del proyecto se transformó luego en puestas para el teatro. “Para mí es importante entender que cada persona tiene un mundo y el derecho de hablar. Las voces de personas diferentes son importantes para mí porque sus puntos de vista no son los míos y porque no me aburren. Las personas marginales son interesantes cuando hablas con ellos por esa diferencia”, declaró alguna vez.

“Éste es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano”, repite una y otra vez Mary, el personaje de “Del color de la leche”. Esta novela, su libro más exitoso y el que la hizo conocida en el mundo, es un símbolo de la importancia que Leyshon le otorga a la escritura personal. Está traducida al castellano por la editorial Sexto Piso, al igual que sus textos “El bosque”, “La escuela de canto” y “Memorias de una carterista”. De su teatro conocemos muy poco, aunque tiene una carrera muy consolidada como dramaturga. Por ejemplo, con su obra “Bedlam”, fue la primera escritora mujer en ser representada en el Globe Theatre shakespeariano.

Poco antes de llegar a Buenos Aires, así respondió las preguntas de NOTICIAS.

NOTICIAS: Aunque la conocemos en la Argentina por sus novelas, sabemos que la dramaturgia es parte fundamental de su carrera. Frente a una idea literaria, ¿cómo se da cuenta de que el texto que va a escribir es una obra de teatro o una narración?

Nell Leyshon: Cuando tengo una idea, sé que dentro de ella, de manera inherente, se encuentra la forma literaria adecuada para expresarla. Las novelas y las obras de teatro son muy diferentes. Las novelas son más internas y pueden moverse fácilmente a través del tiempo y el espacio. Hay infinitas cosas que podés hacer con una novela. Las obras de teatro se desarrollan en un tiempo y lugar absolutos: en un escenario frente al público. Busco teatralidad para una historia que pueda contarse dentro de ese marco temporal. En el teatro también se necesita una sensación de electricidad en el aire, y un subtexto y cierta tensión. Algunas historias se pueden contar de las dos maneras y las novelas se pueden adaptar al teatro. Hace poco adapté “Del color de la leche” y tuvo una gira exitosa por España. También he empezado a escribir para cine y es una forma de arte completamente nueva, un desafío fascinante.

NOTICIAS: Sabemos que ha trabajado intensamente con personas marginadas, en la docencia y a través de su proyecto “The Outsider Project”. ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la escritura para los que no tienen voz?

Leyshon: Terminé todo mi trabajo con “The Outsiders Project” el año pasado. Me había ocupado durante más de 20 años de esto y estaba cansada: ya era hora de dedicarme a mi voz y concentrarme en algunos proyectos nuevos. Pero, pienso que es muy importante que todos tengan voz y la oportunidad de escribir. Tener tu voz te otorga poder tanto personal como político. Te permite ser un modelo a seguir y una inspiración para que otros puedan hablar. Las historias que provienen de las voces más marginadas son interesantes y atrapantes, nos permiten considerar nuevos puntos de vista y comprender mejor el mundo. Esto crea empatía, que es lo que necesitamos más desesperadamente hoy.

NOTICIAS: Sus personajes femeninos, que viven en siglos anteriores, son sometidos con violencia por su entorno social y familiar. ¿Cree que aún hoy las mujeres tienen dificultades para hacerse oír?

Leyshon: Seguimos comprobando de qué cosas extraordinarias son capaces las mujeres en el deporte, la política, el arte, en todo. Sin embargo, es difícil lograr una igualdad real. Las mujeres todavía desempeñan funciones domésticas y, a menudo, aun son consideradas un apoyo para los hombres. Pero son el 50% de la población y deben ser escuchadas en todos los ámbitos. Debemos expresarnos y asegurarnos de estar bien representadas, porque cada vez que hablamos, lo hacemos en nombre de otras. Las voces de las mujeres son vitales.

NOTICIAS: Su novela “Del color de la leche” tuvo una gran repercusión en todo el mundo. ¿Qué rol tiene esa obra dentro de su literatura?

Leyshon: Creo que esa novela representa todo aquello en lo que creo: el poder de la lectura y la escritura, el poder de una voz no escuchada, la relación entre las personas y la tierra. Me encantó escribirlo y “ser” Mary, aunque el final de la historia me devastó. Me siento agradecida de que la novela haya tenido una recepción tan fuerte. Me llevó de regreso a España, adonde viví un tiempo cuando era joven, y me introdujo a América Latina, donde me enamoré de las diferentes culturas e hice verdaderos amigos.