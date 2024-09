Luis Ovsejevich: “A los que gobiernan, no les interesa la cultura”

La oficina del abogado, gestor cultural y empresario argentino Luis Ovsejevich es un reflejo exacto de su vida. Libros acomodados con prolijidad, recuerdos de sus viajes en los que visitó ciento veinte países en los cinco continentes, fotos junto a destacados representantes de la cultura, también con sus tres hijos y cinco nietos, cuadros y algún premio Konex, los mismos que él ideó hace cuarenta y cinco años.

Desde pequeño demostró ser un torbellino de imaginación, ideas y proyectos como rememora en el libro “Álbum de mi vida”, en conversación con Albino Gómez: “No recuerdo sueños, ni pesadillas. Pero sí en cambio, imaginarme distintas figuras y pensar por qué el ser humano no se ponía alas para poder volar de un lado al otro sin necesidad de usar vehículos”.

Nació en Buenos Aires el 13 de septiembre de 1941 y egresó de la Universidad de Buenos Aires en 1960. Fue profesor universitario, fundador y presidente de la empresa Konex-Canon y, además, de la Fundación Konex, a través de la que otorga cada año los Premios Konex, uno de los más prestigiosos de Argentina, que galardona a las figuras más importantes de todas las ramas del quehacer nacional, en ciclos de diez años.

Fue director general ad honorem del Teatro Colón desde mayo de 1998 a diciembre de 1999. Y por si todo esto fuera poco, en los 2005, abrió Ciudad Cultural Konex, un espacio donde conviven y se interrelacionan todo tipo de expresiones con el objetivo de aportar al enriquecimiento artístico de la comunidad.

Con motivo de la 45° entrega de los premios Konex, dedicada este año a las Letras, conversó con NOTICIAS para resumir la historia del galardón y detallarnos su próxima quimera.

NOTICIAS: ¿Cómo surgió la idea de los premios?

Luis Ovsejevich: Lo vinculo a mi vocación docente. Fui profesor de 1962 a 1974 porque consideraba que frente al hecho de haber recibido una enseñanza pública y gratuita, la docencia me permitía devolver algo de lo que había recibido. Mi éxito en la labor empresaria también debía ser complementado con algo que sirviese a la comunidad. Pienso que los premios Konex son una forma de hacer docencia, porque muestran a la sociedad quiénes son las personalidades más importantes que tiene Argentina en diferentes disciplinas. En el fondo es una forma de enseñar a los jóvenes, a las futuras generaciones, quiénes son las figuras que deberían tomar como ejemplo. De ahí viene el lema con el que creé los premios: “Sembrar el porvenir”.

NOTICIAS: Deduzco que a lo largo de tantos años debe haber tenido muchas satisfacciones. ¿Cuál rescataría?

Ovsejevich: Varias. Una tiene que ver con Borges, cuya última foto en el país fue durante la entrega de 1984. Tenemos la foto de él recibiendo el Konex de Brillante. Al poco tiempo partió a Ginebra donde falleció en 1986. Otro recuerdo es el de Fangio en 1980, la primera entrega que fue con un jurado integrado por miembros del Círculo de Periodistas Deportivos. Hicimos una cena en el Luna Park para 1800 personas con transmisión de Canal 11. El conductor era el locutor Leopoldo Costa, que era la famosa voz de “La Cabalgata Deportiva Gillette”. La votación era sorpresa y nadie sabía quiénes serían los ganadores porque los veinte mejores de cada disciplina elegían en ese momento el premio máximo que resultó Fangio. Cuando agradeció frente al micrófono dijo: “Espero que no me falle el de la zurda (refiriéndose a su corazón) porque es la primera vez que me premian en mi país”.

NOTICIAS: ¿Alguien rechazó el premio?

Ovsejevich: Si, claro, hay un máximo de diez casos en toda la historia de los premios. Creo que ocurrió porque algunos son caprichosos y eligen no competir. Uno fue César Aira, dos veces premiado, y cuando lo llamé para avisarle que había sido seleccionado por tercera vez me dijo que no quería ser premiado. En los primeros años, previendo que esto podría suceder hasta que el premio se instalara, elegíamos un suplente en cada disciplina.

NOTICIAS: Además de reconocer a figuras de prestigio, ¿qué otros valores representa el premio?

Ovsejevich: Algo fundamental: no tiene ideología. Yo armo los jurados año tras año y si se fija en los elegidos, es algo ecléctico. Como ejemplo, estos últimos años, hay más gente que tiene mayor influencia del kirchnerismo que de derecha o izquierda. No me interesa la ideología que tienen, sino que cumplan su tarea con dedicación.

NOTICIAS: ¿Interviene en las decisiones del jurado?

Ovsejevich: Nunca, coordino las reuniones y tengo voz, pero no voto.

NOTICIAS: ¿Qué otra actividad fomenta la fundación?

Ovsejevich: En 2017 estábamos con Magdalena (Ruiz Guiñazú) en el salón de actos de la Facultad de Derecho para la entrega del premio y al sentarnos nos hundimos en los asientos que estaban muy deteriorados. Le dije a la decana que quería hacerme cargo de la restauración y en 2019, durante noventa días, logramos poner todo en perfecto estado. Con el patrocinio de empresas y de muchos estudios jurídicos conseguimos más dinero del que se requería y terminamos alfombrando y comprando pantallas para que la sala quedara completamente restaurada. Yo llamaba a cada proveedor para pelearle los costos mucho más que si fuera para mí mismo. Desde 1991 llevamos realizadas 661 funciones del ciclo “Vamos a la Música” con obras adaptadas y en castellano para niños. A partir de 2015, creamos el Festival de Música Clásica que va por su novena edición. Este año estará dedicado a la música francesa y tendrá una gala lírica en el Museo de Arte Decorativo. Sume a esto todas las actividades de las salas de la Ciudad Cultural Konex.

NOTICIAS: Luego de dejar la dirección del Teatro Colón, ¿volvieron a ofrecerle ser funcionario?

Ovsejevich: Varias veces me llamaron, pero siempre aclaro que sólo me interesa asesorar y no tener un cargo porque no tengo paciencia. En la función pública hay demasiada burocracia y todo te demanda mucho tiempo.

NOTICIAS: ¿Cómo ve la situación actual de la cultura?

Ovsejevich: Si hablo de la población, la gente sigue preocupada por la cultura y quiere avanzar. Si hablo de los que gobiernan, de ambos lados, fallan en la Nación y la Ciudad. Porque a los que gobiernan, los que están arriba de todo, no les interesa la cultura. Piensan que no es negocio y la cultura es una inversión, como la educación.

NOTICIAS: ¿Le queda algún sueño por concretar?

Ovsejevich: Poder hacer el Puerto de la Música en Rosario. Es un proyecto arquitectónico de un complejo cultural de referencia que imaginamos en 2009 con el gobernador Hermes Binner. El diseño estuvo a cargo del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y es un proyecto de locos porque implica construir un teatro con un escenario con pared móvil, que habilita la explanada del edificio para sumar espectadores. Pasaron 15 años y todavía no se pudo realizar.