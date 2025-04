Fotogalería del Teatro San Martín: El legado de Sara Facio

En 1985, a tan solo dos años de la vuelta a la democracia, Buenos Aires vivía una etapa de esperanza y optimismo. En medio de ese clima expectante, de esa avalancha de entusiasmo, donde todo parecía resurgir de las cenizas, a Sara Facio, una de las grandes artistas del arte fotográfico argentino, se le ocurrió una idea fabulosa: convertir el pasillo de comunicación que une el edificio del teatro San Martín con el Centro Cultural homónimo, en una galería dedicada a la fotografía y darle vida a un ambiente despojado. Kive Staiff, director del teatro en aquellos años, aceptó el desafío y el 27 de mayo se inauguró formalmente la Fotogalería.

Ese primer espacio oficial de la ciudad dedicado a la exhibición de fotos se transformó en un referente a nivel nacional y mundial por el que han desfilado exposiciones de primer nivel internacional. Trabajos de maestros de la historia de la imagen como Cecil Beaton, Alejandro Witcomb, Annemarie Heinrich o Grete Stern, se mostraron junto a los de contemporáneos sobresalientes como Sebastião Salgado, Ralph Gibson, Franco Fontana, Alicia D’Amico, Adriana Lestido, Eduardo Grossman y Marcos López, entre muchísimos otros.

Facio permaneció como directora hasta 1998 y el artista visual Juan Travnik le siguió en la gestión durante dos décadas. Vendría luego una pausa de tres años por obras de renovación y puesta en valor del edificio, construido por los arquitectos Mario Roberto Álvarez y Macedonio Ruiz. A mediados de 2018, tras la reapertura, se hizo cargo un comité curatorial integrado por Ariel Authier, Rosana Schoijett y Bruno Dubner, que en 2022 cesó en sus funciones por “profundas diferencias en el criterio de cómo concebir y programar” (sic). A ellos les siguió la licenciada en arte Helena Ferronato (actual responsable de los Museos de la Ciudad), con la función de coordinadora de Artes Visuales del Complejo Teatral. Y el año pasado, a partir de febrero, el fotógrafo, periodista y director de arte Claudio Larrea es el nuevo encargado de la dirección del lugar.

Nueva etapa

“Es una responsabilidad grande porque la vara tiene que estar muy alta. Vengo a este espacio desde que comenzó a funcionar. La fotogalería, junto con la sala Lugones (dedicada al cine), eran mis lugares de referencia en la ciudad. Yo iba a ver las películas de Fritz Lang y después pasaba a ver las exposiciones. Mi idea es retomar lo que nos legó Sara Facio que le dio a este lugar su prestigio como fotógrafa”, resume Larrea sobre sus expectativas, al conversar con NOTICIAS.

“Apenas me confirmaron que me haría cargo del lugar me puse a investigar cuál era el hilo conductor de las exposiciones de estas cuatro décadas. Noté que primaba siempre una mirada que cuidaba la calidad, la manera de exponer y la diversidad. La calidad era el común denominador. Además, siempre había una exposición histórica que estipuló Juan Travnik y me parece interesante rescatar”.

El fotógrafo exponía en la Fotogalería su muestra “República de Waires” (una serie de fotos en blanco y negro de una república imaginaria, donde capturó imágenes de la ciudad con un estilo que recuerda al expresionismo alemán), cuando recibió la propuesta de tomar las riendas del sitio y con celeridad, organizó la programación de 2024 y armó la de este año.

“Para programar, intento armar el año como si fuera una partitura. Son cinco muestras específicas, pero además están los balcones del acceso a la platea de la sala Martin Coronado donde se articulan otras exposiciones. Algo más del momento o la actualidad como puede ser Gente de mi Ciudad (concurso que organiza anualmente el Banco Ciudad) o Bienal Sur. El año pasado, por ejemplo, hubo un homenaje a Tadeusz Kantor (dramaturgo y director polaco) y se expusieron las fotos de Carlos Furman sobre su paso por el teatro y hubo además un homenaje a Alfredo Alcón al cumplirse diez años de su fallecimiento”, aclara Larrea.

Lo que viene

“Este año arranqué con Jorge Miño. Le pedí que relevara el teatro, cuyo edificio cumple 65 años, pero que lo concibiera con su mirada abstracta de la arquitectura. Seguirá Lena Szankay que vivió en 1989 en Berlín, cuando el Muro estaba a punto de caer. Después viene Paula Grandío que con su Polaroid hacía fotos nocturnas de la ciudad tratando de ver el punto fantasmal u onírico -explica Larrea-. En la cuarta muestra vuelvo al blanco y negro con algo más federal. Elegí a Marcos Furer que había trabajado en Noticias en Perfil y toma un poco el proyecto que hizo Ansel Adams, uno de los padres de la fotografía. Él recorrió Yosemite, un parque natural de Estados Unidos, e hizo registros increíbles. Marcos, con ese propósito, recorrió el interior del país”.

“Para cerrar, pensé en Boleslaw Senderowicz, un fotógrafo polaco que en Buenos Aires comenzó a hacer fotos de moda en su estudio. Tiene algunas de mujeres espléndidas en los años cincuenta como la de una señora sentada arriba del motor de un avión de Pan Am mientras se maquilla. Habrá también un homenaje merecido a Sara Facio y el 27 de mayo instalaremos una placa recordándola. Mi sueño es que la Fotogalería vuelva a tener ese fulgor fundacional que tuvo”, concluye el director.

Son cuarenta años en los que todas las expresiones aportaron un criterio de diversidad y rigurosidad que dejó su huella. Siempre en la búsqueda de reflejar tendencias estéticas y mostrar los progresos de un arte en constante evolución.