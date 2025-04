Paula Hawkins: “Muchos asesinatos se dan por causas estúpidas o por un impulso”

La mayoría de los lectores conocen a Paula Hawkins como la autora de “La chica del tren”, el policial exitosísimo, llevado al cine en 2016, que le dio de la noche a la mañana fama mundial. Hasta allí, Hawkins era una periodista de economía nacida en Zimbabue (adonde vivió hasta los 17 años) que había hecho escrito algunas novelas de amor con seudónimo. La popularidad le cambió la vida. Y además, le permitió pisar firme en un oficio que desde ese momento se transformó de lleno en su profesión. A “La chica del tren” le siguieron “Escrito en el agua”, “A fuego lento” y “Punto ciego”.

“La hora azul” es su novela más reciente y hace unos días vino a presentarla a Buenos Aires. Cuenta la historia de una pintora muerta que deja una herencia problemática y las heridas abiertas de varias relaciones amorosas con final infeliz. La trama transcurre en una isla muy particular: situada en la costa de Escocia, las subidas y bajadas de la marea la aislan por completo durante muchas horas del día. Eso la convierte en el territorio ideal para un crimen y en el caldo de cultivo perfecto para amores asfixiantes. Compleja y misteriosa, “La hora azul” es también un retrato muy certero de los intereses y pasiones que conmueven al mundo del arte.

A continuación, la charla que NOTICIAS mantuvo con la autora.

NOTICIAS: Usted se dedicó al periodismo durante mucho tiempo antes de transformarse en una escritora. ¿Encuentra alguna relación entre su profesión original y los policiales?

Paula Hawkins: No sé si puedo hablar de una relación directa entre el periodismo y las novelas policíacas, pero el haber sido periodista me resultó muy útil. En primer lugar, los periodistas tienen a arreglárselas solos cuando hacen una nota y eso es bueno en los comienzos de la carrera de un escritor. Tampoco le tenemos miedo a la página en blanco. Y estamos muy entrenados en escuchar a las personas, lo que dicen y lo que no dicen, lo que se oculta detrás sus palabras.

NOTICIAS: ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en África?

Hawkins: Viví hasta los 17 años en Harare (Zimbaue) y tuve una infancia muy feliz. Vivíamos en un entorno suburbano típico, con lindo clima, pileta, cancha de tenis. A medida que fui creciendo me empezó a resultar un poco más incómodo recordarlo porque sé que ese lujo tenía un costo muy alto, en una sociedad ultra dividida.

NOTICIAS: “La chica del tren” fue un éxito abrumador e inesperado. ¿Cómo vivió esa etapa en la que se volvió famosa en todo el mundo?

Hawkins: Fue una experiencia extraordinaria. Al principio fue un shock y un hecho un tanto incómodo porque soy una persona introvertida. Pero fue un precio bajo a pagar porque ese nivel de éxito te abre puertas. Lo mejor que puedo rescatar de haber escrito “La chica del tren” es que luego pude hacer lo que quise, no tuve restricciones.



NOTICIAS: En la época en que se publicó “La chica del tren” aparecieron varias novelas con protagonistas femeninas, escritas además por mujeres, que tenían como tema la violencia de género. En su caso, ¿por qué abordó estos temas?

Hawkins: Uno de los focos principales sobre los que escribo es lo doméstico, lo cotidiano. Y siempre me interesaron las vidas de las mujeres. Si me enfocaba en lo doméstico y en las mujeres, la violencia tenía que cobrar un rol central. No sé qué sucede aquí, pero en el Reino Unido, las mujeres sufren violencia en sus casas y de parte de personas que conocen. Escribir sobre delitos y mujeres, me llevaba directamente a la violencia doméstica.

NOTICIAS: ¿Existe Eris, la isla que “protagoniza” el libro?

Hawkins: La isla no es real. La inspiración original fue una isla en Francia, cerca de la costa de Bretaña. Allí vi una isla que tenía una sola casa y me pareció extraordinaria como emplazamiento para una historia. Pero decidí trasladarla a Escocia. La costa oeste es muy hermosa y tiene muchísimas islas. Cualquiera de ellas podría ser la de la novela.



NOTICIAS: El artista y el escritor comparten una realidad. Por un lado deben ser totalmente libres para crear y por el otro, están atados al mercado que los presiona para producir. ¿Hay similitudes entre Vanessa, la pintora que protagoniza la novela y usted?

Hawkins: Sí, existe una relación entre los artistas y los escritores. Hay una tensión, en la novela, entre el deseo de Vanessa de soledad y libertad y su necesidad de ser parte de una comunidad, de tener un galerista, de vender, de hablar con la prensa. Y eso es similar a lo que vivimos los escritores. Yo me siento más cómoda en mi oficina, enfocada, escribiendo, pero todo lo otro es necesario y es parte del mundo. Hay que encontrar un equilibrio entre estas dos zonas.

NOTICIAS: En “La hora azul” los personajes van revelándose de a poco, de un modo distinto del tradicional de las novelas policiales. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esta historia?

Hawkins: Yo ya sabía quién era Vanessa cuando empecé a escribir el libro. Pero también había decidido que los lectores no iban a conocerla viva. Ella iba a morir al principio. Sin embargo, quería que el lector fuera descubriéndola a través de otras perspectivas, en su diario, a través de recortes. Pensé, ¿cómo se puede saber quién era alguien a quien nunca conociste? Con respecto a Grace, la otra protagonista, ni siquiera ella se entiende a sí misma, pero también me planteé la misma pregunta, ¿cómo se la podía conocer? Pequeños elementos nos van diciendo quién es cada una.

NOTICIAS: Usted ha declarado que “Rebecca”, la novela de Daphne Du Murier, fue una inspiración para este personaje.

Hawkins: Hay similitudes con esa novela. En “Rebecca” también hay un gran protagonismo del paisaje, la presencia fantasmagórica de una persona que no está y una relación entre dos mujeres que tiene algo de Vanessa y Grace.

NOTICIAS: ¿El personaje de Vanessa está inspirado en una artista real?

Hawkins: Sí, la artista escocesa Joan Eardley, que murió joven como Vanessa y pintaba paisajes. No tienen otras similitudes.



NOTICIAS: Después de escribir muchas historias sobre crímenes, ¿qué sentimientos o pasiones piensa que llevan a una persona a matar?

Hawkins: Creo que muchos asesinatos se dan por causas estúpidas o por un impulso. Alguien que pierde los estribos o toma de más o siente furia o miedo o celos desmedidos. En general, en mis novelas, esa es la principal causa. Un momento donde la persona pierde la cabeza. No hay alguien planeando durante semanas el crimen. Sino más bien ocurre la tormenta perfecta: una combinación de diferentes hechos. Si una de esas cosas se hubiera dado de forma diferente, quizás el resultado no hubiera sido ese.

NOTICIAS: ¿Lee habitualmente novelas policiales o prefiere otros géneros?

Hawkins: Cuando estoy escribiendo, no leo ninguna novela policíaca a menos que sea completamente diferente a mi estilo. No quiero la trama de otros metida en mi cabeza mientras estoy tratando de de escribir. En general, no leo muchas novelas policíacas pero si lo hago, me inclino más hacia los thrillers más literarios, no tanto la novela policíaca tradicional.



NOTICIAS: ¿Y quiénes fueron sus modelos en el género?

Hawkins: Grandes escritores como Patricia Highsmith o Ruth Rendell o P.D.James, entre las británicas. También Tana French, que es irlandesa. Kate Atkinson, que escribe policiales literarios. También Megan Abott que es norteamericana, que es muy “noir”. Y Laura Lippman. Y acabo de descubrir a una escritora argentina, Claudia Piñeiro. Leí “El tiempo de las moscas”. En esta novela, el delito que la protagonista cometió (mató a la amante del marido), no importa demasiado. Eso es lo más interesante, que en realidad no importa, simplemente uno sabe que sucedió. Lo importante son otras cosas en relación con la hija, las amigas. Todo eso cobra más importancia que el delito en sí.



NOTICIAS: ¿Le gustaría escribir novelas que no giren alrededor de un crimen?

Hawkins: Si, creo que en algún momento voy a escribir historias donde no maten a nadie.