★★★★ Dentro del universo de Star Wars, el film Rogue One es uno de los mejores, por su mezcla de realismo psicológico y acción fantástica, siempre equilibrada. De ese film surge Cassian Andor, el protagonista de esta serie, interpretado por Diego Luna. Es, además, de lo más “adulto” de Star Wars: visos de policial negro, violencia seca, ambientes no comprensibles para un niño y diálogos laterales. El aspecto visual (ese arrabal al margen del lujo imperial) muestra lo que es: comprender cuáles son las razones de la Resistencia contra el Imperio. Sin embargo, es la primera vez en la que héroes y villanos tienen algo de ambigüedad (lejos de la fallida Obi Wan, por ejemplo) que los hace mucho más interesantes que en otros derivados. Por cierto no es eso lo que la hace “mejor” (Mandalorian sigue siendo la serie más efectiva y bella de todo este universo) pero sí logra capturar nuestro interés más allá del sello “Star Wars”. Veremos cómo evoluciona.

Galería de imágenes