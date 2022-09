Rubia en Netflix: Ana de Armas se defiende

El estreno del controvertido film sobre la vida de Marilyn Monroe se posiciono en el ranking de los mas visto en la plataforma Netflix. Desde la génesis del proyecto, dirigido por el cineasta Andrew Dominik, la polémica estaba dada sobre todo cuando los productores de Netflix pidieron al director que eliminara ciertas escenas con alto contenido de violencia sexual.

La performance de Ana de Armas en el papel de la blonda diva, también fue motivo de observación por parte del público y la critica. En ese aspecto, se ha coincidido en que la interpretación fue brillante y se estima que la labor de la actriz de “Blade Runner 2049” sea reconocido en la temporada de premiaciones.

"Es más difícil para la gente ver que para mí hacerlas, porque entendí lo que estaba haciendo y me sentí muy protegida y segura. No me sentí explotada porque tenía el control. Tomé esa decisión. Sabía cuál era la película que estaba haciendo. Confié en mi director. Me sentí como si estuviera en un ambiente seguro.", fueron las declaraciones de la actriz cubana-española a la publicación Entertainment Weekly.

La película está basada en la novela de Joyce Carol Oates , y relata los momentos más difíciles y punzantes en la vida de Marilyn Monroe: su relación con sus esposos y amantes, la llegada a Hollywood, la explotación de imagen, su vínculo con el poder político y su enigmática muerte. Muchas de las secuencias de los momentos de la estrella son resaltadas como libertades creativas del libro, más allá de lo que se sabe sobre la actriz.

La vida de Norma Jean Baker, nombre real de la actriz, acaparó la mirada del público al brillar en la portada del primer número de la mítica revista Playboy. Desde entonces, su carrera tuvo un ascenso meteórico en Hollywood, acumulando en su historial más de 20 largometrajes. Su debut protagónico fue en “Los caballeros la prefieren rubias”, película que junto a “La comezón del séptimo año”, “El príncipe y la corista” y la comedia “Una Eva y dos adanes “, crearon el mito.

Sin embargo, el tratamiento adulto de la vida de Monroe en la novela y en su adaptación cinematográfica , visualizadas en algunas escenas, condicionaron al film del realizador. El film del director de “El Asesinato de Jesse James por el Cobarde Robert Ford”, recibió una clasificación NC-17, lo que significa que no es apta para menores de 17 años. “Contar esta historia era importante mostrar todos estos momentos en la vida de Marilyn que la hicieron terminar en la forma en que lo hizo. Necesitaba ser explicado. Todos sabían que teníamos que ir a lugares incómodos”, declaró la protagonista .

"Recuerdo cuánto me afectaron las críticas a mi acento cubano, y que Andrew Dominik me hizo comprender qué beneficioso sería para el personaje lo que yo sentía. Después de todo, Marilyn siempre se sintió insuficientemente preparada, y juzgada, e infravalorada”, sostiene Ana de Armas, encarnando en cuerpo y alma un papel que será recordado en su filmografía.

por R.N.