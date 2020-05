**** Bienvenidos a la película “porno” más cara y exitosa de la historia. En realidad, Tinto Brass filmó una cosa y el productor, Bob Guccione, dueño de Penthouse, remontó y agregó secuencias de porno explícito que filmaba en los sets cuando todos se iban a dormir. El film “sin porno” es una despareja pero fascinante exploración de la locura del poder, puesta en relieve además por el bellísimo diseño del dos veces oscarizado Danilo Donatti. Las secuencias hardcore se pueden obviar, pero eso no implica que le falte erotismo al resto. Ostenta varios récords: ser la película porno más cara de la historia (US$ 2 millones en 1978, decupliquen hoy), ser el único film triple X coprotagonizado por dos ganadores del Oscar y el que más recaudó (alrededor de US$ 200 millones de hoy). Y es bastante hipnótico.

