Katie Morgan: Sex Tips

**** En la pestaña “adultos” de HBO Go hay varios programas documentales sobre sexo y porno. El mejor por lejos es el de Katie Morgan. Rubia, menuda y simpática, Holmes usa cada episodio para demoler lugares comunes respecto de la pornografía, sentada totalmente desnuda frente a la cámara. Lo hace con mucho humor y con orgullo por la profesión que ha elegido, lo que puede resultar al no iniciado en estas lides algo rarísimo. Y no elude nunca las desventajas: en el episodio en el que habla de su propio trabajo, deja claro que no es una fiesta y que las mujeres –que cobran en general más que los hombres, dicho sea de paso– la pasan bastante mal incluso cuando están a punto de pasarla bien. Disfrazado de show erótico, el programa es de un rigor documental absoluto. Y también muy sexy y de alta temperatura, por si le queda alguna duda.

