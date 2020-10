Charlie y la Fábrica de Chocolate

***** Una regla no escrita del cine es que toda película basada en una novela de Roald Dahl es buena. El escritor británico supo conjugar la acidez, el humor negro y el relato infantil de un modo único y el arte de Tim Burton, circense, fellinesco, caricatural, va perfecto para estos cuentos. Aquí narra varias cosas, pero una en particular: cuál es el sentido de la familia y la responsabilidad de los padres. Lo hace con la mejor banda de sonido de alguna de sus películas (gran trabajo de su habitual colaborador Danny Elfman) llena de canciones geniales. Y con muchas ganas de divertirse con el absurdo. El elenco cuenta con Freddie Highmore, Christopher Lee y Helena Bonham Carter. Es interesante que Burton lograra un clásico propio de un libro ya llevado al cine (como “Willy Wonka y la Fábrica de chocolate” en 1968). Desgraciadamente, no volvió a lograrlo.

