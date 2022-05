El embarazo de Kentaro

★★★ No hay nada nuevo bajo el sol, amigos. Esta serie cuenta cómo un hombre que queda embarazado y sufre y vive, en carne propia/masculina, lo que le pasa a una mujer que trabaja en idéntica situación. Muestra lo viejo o loco que está uno, o ambas, decir que Jacques Demy hizo lo mismo con "El acontecimiento más importante desde que el hombre pisó la Tierra", y donde el embarazado era Marcello Mastroianni. ¿Por qué la comparación? Porque esta serie japonesa estira a ocho o diez horas lo que a Demy le sobraba contar en una y media (de hecho es un film flojo porque no hay demasiado para decir. Solo que el mundo ha sido siempre injusto con las mujeres y que los hombres, suelen olvidarlo. Aunque opte por el melodrama por momentos, El embarazo... es una sátira que satiriza lo que ya no es necesario.

