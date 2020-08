El Imperio Romano

***1/2 Decían en el colegio que la letra con sangre, entra. Más o menos lo mismo podrían decir los productores de esta serie sobre personajes célebres del Imperio Romano, un poco ensalada que cuenta la historia de cada uno con bastante precisión y usa profesores que hablan a cámara, la voz en off de Sean Bean y otras herramientas del documental televisivo más reconstrucciones actuadas con el clima, los diálogos, los torrentes de hemoglobina y las desnudeces de “Game of Thrones”. Aunque uno puede decir que no falta cinismo en hacer esto, la cosa funciona, es entretenida y permite entender, al menos hasta cierto punto, quiénes fueron esos tipos y por qué Roma sigue siendo la mayor influencia de Occidente. Sí, es cierto: parece que no hay mucho gasto en vestuario, César parece salido de “Titanes en el Ring” y “Cleopatra”, de una producción de Private. Pero no está mal.

