***** Un megapolicía ultramacho captura a un megavillano ultramacho, pero comete un error y ambos son puestos a hibernar por décadas. Los despiertan en un mundo donde no se come carne ni se insulta y la “resistencia” es un grupo de gente que toma alcohol, come hamburguesas y dice palabrotas. Comedia desaforada, una profecía a punto de cumplirse.

