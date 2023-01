French Exit

★★★ 1/2 Esta película no tuvo ocasión de ser vista en pantallas en nuestro país. Una viuda estadounidense se muda a un hotel parisino con su hijo y trata de sostener su standard de vida mientras quema lo que le queda de la herencia. Hay algo paradójico y es que las excentricidades y absurdos que llevan a lo patético son mucho menos excéntricas para la película que para los personajes. De algún modo esperamos que se comporten como lo hacen. Incluso así, es fuerte el modo en que se comunica la idea de aferrarse a un tiempo desvanecido, a algo que no va a volver. Es, de hecho, no solo una meditación con sordina sobre el paso del tiempo sino sobre la muerte a través del deterioro material. Los momentos de comedia funcionan en equilibrio con lo que la película plantea, aunque por momentos el cliché se lleva puestas las mejores intenciones.

