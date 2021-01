La Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

**** ¡Tambores, pífanos! He aquí la primera (mini) serie del Marvel Universe directo a Disney+. He aquí, también, una apuesta extrañísima. Antes que nada: no lean críticas “de afuera” sobre este producto. Solo describen la superficie del asunto. El resumen: Wanda (Olsen) y Visión (Bettany), personajes de la saga Avengers –el segundo, trágicamente muerto– aparecen sin explicación en un universo de sitcom(s) entre los años 50 y la actualidad. Cada episodio se parece, con todo rigor, a una tira de los 50 o de los primeros 60. Hay humor ingenuo y simple, y risas (los interiores se filmaron con público en un estudio) y hay, todo el tiempo, una sensación: esto no es lo que parece. Podemos pensar en un David Lynch ATP o, mejor, por ciertos indicios claros en Ubik, la genial novela de Phillip K. Dick, donde la realidad no es la realidad. Surreal, perturbadora. Solo por eso, digna de verse.

Galería de imágenes