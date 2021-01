**** Arsenio Lupin, caballero ladrón, es un arquetipo más que un personaje, aunque hoy quizás muchos no lo tengan en el radar. Esta serie francesa, rodada con el valor de producción normal de Netflix (alto) se hace cargo de lo “arquetípico” y construye una historia alrededor de un hombre que busca vengarse a través del ingenio y el robo. Por supuesto que hay un policía malo malísimo, amigos de fierro, alguna traición y otras cosas, pero lo que disfrutamos es ver al chorro inteligente salirse con la suya, el juego de simulación, el truco de prestidigitación que nos asombra y nos hace temer cuando lo maravilloso parece no tener lugar. Los actores –por ahí anda la gigantesca Nicole García– entienden perfectamente que esto es juego y puro juego, y le agregan simpatía extra al asunto. Sí, bueno, de “francés” solo el idioma y París, que es tan linda. Pero ¿acaso no nos gustan estos trucos?

Galería de imágenes