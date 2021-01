Death to 2020

**1/2 El año que pasó (¿pasó?) fue increíble por lo malo, por lo desastroso, por lo grotesco. Por lo que perdimos, por el miedo, por el dolor. Y no hay mejor manera de conjurar el alud de excremento que se acumuló sobre nuestros hombros que la risa. El humor salva; el humor negro nos recuerda que estamos vivos ante los ojos de la mismísima muerte. Quizás esa fue la idea para hacer este falso documental que es bastante verdadero sobre 2020. Sin embargo, aunque de tanto en tanto aparece un buen chiste, está construido con dos premisas: no ofender a nadie y pegarles a los “malos designados”. Consta a cualquiera que el comportamiento grotesco, amplificado por el Covid-19, no se detuvo ante barreras ideológicas y careció de corrección política. Finalmente, este especial de comedia termina siendo un tranquilizador de conciencia para las almas bellas. Justo en el año en el que la estupidez universal demostró que no existen. En fin.

Galería de imágenes