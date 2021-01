The Wonderful World of Mickey Mouse

***** Paul Rudish, compañero de Craig McCraken –creador de “Las Chicas Superpoderosas”–, genio de la animación, inspirado por John Kricfalusi y clásicos como Bob Clampett, tomó a Mickey hace unos años y lo convirtió en una joya de humor absurdo, desaforado, surreal, de diseño a veces asombroso, lleno de ideas cómicas. Es imposible no reírse (a veces a lo bestia) con esta serie, que ahora tiene un update en Disney+. Hay que ver la velocidad, el ingenio para crear situaciones desde lo más quebrado e imposible, y la adecuación siempre perfecta entre lo que se narra y el estilo del diseño, una pieza más y no algo exhibicionista. El trabajo de voces es impecable, y este Mickey siglo XXI (después de todo, tiene ya 92 años) sigue optimista y valiente, pero también torpe y alienado. Nosotros, ¡bah!, del modo más cómico posible. No la dejen pasar.

