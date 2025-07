Guillermo Moreno: "El presidente no está apto para gobernar, como Alberto"

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, lanzó definiciones explosivas en pleno armado electoral del peronismo. Denunció la "hegemonía de los proyectos personales", cuestionó la conducción de Kicillof y rescató políticas de Donald Trump. Además, advirtió que Lula “no entiende el mundo” y puso en duda su futuro político.

En un momento clave del calendario electoral, cuando el peronismo discute nombres, frentes y candidaturas para septiembre y octubre, Guillermo Moreno volvió a patear el tablero con una serie de declaraciones que exponen las tensiones internas del espacio y la crisis de liderazgo tras la debacle que significó el gobierno de Alberto Fernández. “Se tienen que terminar los proyectos personales en el peronismo”, lanzó, en clara alusión a las figuras que hoy dominan la escena, con Máximo Kirchner y Axel Kicillof en el centro de la polémica.

El exsecretario de Comercio Interior, que confirmó su participación en Fuerza Patria, espacio que busca nuclear al peronismo progre pero también al ortodoxo, afirmó que el partido debe salir del personalismo y volver a la doctrina: “Estamos discutiendo cómo tener una extraordinario”, dijo, evitando precisar si será candidato pero dejando claro que su apuesta es política e ideológica. “Firmamos para los dos frentes, para septiembre y octubre”, señaló.

Guiño a Massa

Moreno no ahorró en los últimos meses críticas a Axel Kicillof, a quien considera un dirigente sin raíz doctrinaria peronista. “La doctrina socialdemócrata, como la globalización, fracasó”, sentenció. Aunque evitó nombrarlo directamente. También sostuvo que el actual presidente, Javier Milei, “no está apto para gobernar, como tampoco lo estaba Alberto Fernández”. Y fue más benévolo con Sergio Massa: “El último año puso el lomo, hizo lo que pudo”, marcó en diálogo con Delta 90.3.

La posición de Moreno lo ubica en un lugar incómodo dentro del ecosistema peronista actual: no tan distante de Massa o Máximo Kirchner —“no creo que estemos tan lejos”, dijo—, pero profundamente crítico del rumbo que tomaron las últimas gestiones del Frente de Todos. En su lógica, el problema fue doctrinario: el abandono de la economía productiva por la "financiarización" global.

Elogios a Trump

Lo más provocador de la postura de Moreno es su reivindicación explícita de las políticas económicas de Donald Trump. “¿O ahora Trump no está haciendo lo que hicimos nosotros?”, preguntó con ironía en diálogo con El Disparador (Delta 90.3). Para Moreno, el nacionalismo económico del expresidente estadounidense —con sus medidas proteccionistas, defensa del empleo doméstico y críticas a China— se parece más al peronismo clásico que a la globalización que abrazaron otros sectores del progresismo latinoamericano.

“La década ganada fue en un contexto mucho peor. Tenemos, ahora, una década perdida”, lamentó, planteando una comparación que busca reinstalar aquella etapa como paradigma. En ese marco, cuestionó con dureza a Lula da Silva, presidente de Brasil, a quien acusó de no entender el nuevo orden global: “Si Lula no cambia su actitud, ¿va a seguir siendo presidente de Brasil? No entiende el mundo”, advirtió. Para Moreno, el mapa geopolítico está en plena transformación y se abre una ventana de oportunidad para disputar soberanía: “Este mundo que se está construyendo va a durar 30 años, por lo menos. En esos 30 años, hay que recuperar las Malvinas, la presencia en el Atlántico, discutir la Patagonia”.

Peronismo sin brújula

En medio del armado de listas y el desgaste de las principales figuras del peronismo, la voz de Moreno —aunque marginal en términos de estructura— reaparece con fuerza simbólica. El exfuncionario representa al sector que reclama un regreso a las fuentes, con énfasis en el trabajo, la industria y la soberanía. Su mensaje no sólo apunta a los liderazgos actuales, sino también a la forma en que el peronismo se está organizando: “Cuando denigran la política, están denigrando la esperanza”.

En un ecosistema político marcado por la antipolítica, la advertencia resuena como un llamado a recuperar el sentido histórico del movimiento. La disputa, sin embargo, no es sólo por candidaturas, sino por sentido político. Mientras el gobernador bonaerense busca reposicionarse como líder nacional, Moreno insiste con volver a la doctrina peronista tradicional y, con ella, a un tipo de liderazgo más colectivo.

por R.N.