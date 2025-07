Jorge Ledesma, el pastor de Javier Milei

No hay ninguna religión en toda la historia de la humanidad que no incluya en su mitología los milagros. La creencia en eventos sobrenaturales, digitados por una entidad divina, está presente en distintas tradiciones, desde la Antigua Grecia hasta nuestros días. Sin embargo, lo que logró el pastor Jorge Ledesma es algo que, literalmente, no tiene precedentes. “El apóstol”, como se hace llamar, fue un día a abrir su caja de seguridad en un banco, donde había depositado 100 mil pesos, sólo para descubrir que, intervención mágica mediante, los billetes se habían transformado en dólares. Dios lo hizo.

Está lejos de ser el único evento sobrenatural que le sucedió al pastor. De hecho, son tantos los milagros que presenció o que logró materializar que no los puede contar. La “Iglesia Cristiana Internacional”, que fundó junto a su esposa Alicia en 1994, se jacta de haber realizado “miles”. De hecho, solamente el sábado 5, el día en que un presidente de la Nación por primera vez inauguró un templo evangélico -“Portal del Cielo”, con la presencia de Javier Milei-, sucedieron nada menos que 400 “milagros certificados”. Las fuerzas del cielo lograron, una vez más, lo imposible.

Confía en Dios y él hará

Ese es el lema de la iglesia que preside Ledesma. El pastor tiene algo a favor suyo: él pidió y Dios hizo. Cuando fundó su congregación eran nada más que 12 personas, entre las que se contaban él y su esposa. Hoy en día su iglesia posee el templo más grande de todo el país -con capacidad para 15 mil personas sentadas, una construcción que se calcula que costó entre 50 y 100 millones de dólares-, pero también mucho más que eso. Están al frente de una red de comedores y de profesionales como médicos, peluqueros y asistentes sociales que ponen a disposición de sus fieles. Si no fuera por el pequeño detalle de que son una organización religiosa, se podría decir que parecen una empresa y no precisamente una pequeña.

El principal aporte con el cual se sustentan y crecen es, como todas las comunidades evangélicas, el diezmo de parte de sus fieles. Es decir, contribuciones voluntarias al contado que se hacen en cada uno de los “servicios” que Ledesma o alguno de sus hijos oficia. ¿Todas las donaciones estarán declaradas? ¿O será como el milagroso caso de los pesos que se convirtieron en dólares?

De cualquier manera, lo que está claro es que el crecimiento que tuvieron fue exponencial. Y que siempre tuvieron alguna conexión con la política. En Chaco, la primera vez que los Ledesma empezaron a despertar alguna atención en el círculo rojo fue a través de la cercanía con uno de sus gobernadores, y no uno especialmente libertario.

Jorge Capitanich, dos veces al frente de esa provincia, tuvo un gran vínculo con los Ledesma. De hecho, gracias al empuje de, entre otros, el pastor y su familia, fue que Capitanich creó por primera vez una dirección de culto provincial. Como sucede con la versión homóloga de esta dependencia a nivel nacional, todos los cultos que se inscriban dentro de ella reciben exenciones impositivas. Fue una relación productiva para ambos: las dos elecciones en las que triunfó Capitanich tuvo una buena performance entre los electores evangélicos. ¿Habrá sido todo obra del Señor?

Las fuerzas del cielo

Hay que aclarar que la especial atención que tenía el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner hacia este sector no era solamente suya, algo que también puede probar la presencia de Leandro Zdero, actual gobernador, en el evento que protagonizó Ledesma y al cual también fue Milei. Es que, según la estadística del sociólogo e investigador Fortunato Mallimacci, el 15% de la población Argentina es evangélica. Los datos de Mallimacci, del 2019, son especialmente atendibles por una comparación: en 2008, cuando él y su equipo hizo la encuesta anterior, los evangélicos eran el 9% del país. El crecimiento es exponencial, y los últimos números son de hace seis años.

Ledesma y su iglesia se inscriben dentro de una rama particular del evangelismo, los pentecostales. Se diferencian del resto por darle una especial atención a la presencia directa del Espíritu Santo -“hoy el señor está aquí, en el Portal del Cielo”, repitió Ledesma el día que fue Milei- y, sobre todo, por la presencia constante de eventos no terrenales. “Invasión de lo sobrenatural” es, de hecho, el título de uno de los tres libros que escribió el pastor. Y vaya que tiene casos para contar: más allá de la conversión mágica a los dólares -que cobró tanta relevancia mediática que el fiscal de Resistencia, Patricio Sabadini, decidió abrir una investigación preliminar por presunto lavado de dinero-, en decenas de ocasiones hicieron curaciones mágicas.

Esa amplia gama de milagros abarca desde hacer caminar a una persona que entró al templo en silla de ruedas, pasando por cómo hicieron para recuperar la audición a una persona sorda hasta un caso que lograron hacerle crecer a una mujer un dedo que le faltaba, que incluso regresó con el mismo esmalte de uñas que el resto. También el propio pastor ha contado casos de cómo en una ceremonia logró convertir un anillo de plástico en uno de diamantes. Con esta piedra preciosa se ve que tiene alguna conexión particular: en sus redes publicitó en el 2012 que a través de una “oración sobrenatural” apareció un “precioso diamante”, algo que se repitió tres veces más en esos años.

De hecho, es tanta la potencia de sus rezos que el pastor ha llegado a llevar a Chaco una escuela de “finanzas sobrenaturales” que enseña cómo hacer dinero para poder salir de la pobreza.

Milei y el pastor Ledesma arreglaron directamente entre ellos la visita del Presidente. De hecho, en Chaco las autoridades provinciales se enteraron de la visita presidencial cuando la Casa Militar, que depende de la Secretaria General de la Presidencia, empezó a hacer las averiguaciones para el operativo de seguridad. Ledesma es uno de los hombres del mundo de la religión con los cuales el Presidente tiene trato directo. No son tantos, y el evento confirmó que el pastor evangélico tiene un buen vínculo con el mandatario. En su templo el libertario hizo un discurso durísimo: aseguró que el Estado es, literalmente, una invención del diablo, y volvió a criticar a la justicia social.

Esa declaración le valió algunas respuestas desde el mundo religioso. “Usar a la Biblia para bendecir el ‘salvénse quien pueda’ no es fe: es marketing populista disfrazado de evangelio. Fe sin razón es fanatismo, y libertad sin justicia, puro egoísmo con nombre religioso”, dijo el obispo de Avellaneda-Lanús, Marcelo Margni.

Como viene relatando esta revista, no es para nada una casualidad que Milei se vuelque una y otra vez a estos eventos religiosos: él cree ser un elegido por una entidad superior, que le encomendó en 2020 la "misión" de ser Presidente, y la retórica mística viene copando su relato.

De hecho, el día en que asumió la presidencia, en 2023, entre los hombres de la religión que oficiaron una “misa interreligiosa” hubo un pastor evangélico. No sólo eso: dos diputados de La Libertad Avanza vienen de este mundo. La legisladora Nadia Márquez es la hija Hugo, pastor evangélico y vicepresidente de ACIERA, la organización que nuclea a las entidades evangélicas; y el diputado libertario Jorge Santiago Pauli tiene una esposa pastora. Las fuerzas del cielo actúan de maneras misteriosas. El Presidente, ahora, le sumó una pata evangélica a su aventura política y mísitica. ¿Cuál será, entonces, el próximo paso?