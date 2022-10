★★ Filmar un mito es lo más difícil para el cine: el cine fija (aunque no siempre lustra ni da esplendor) y el mito ya está fijado. Marilyn Monroe, ese misterio, solo podría ser interpretado por Marilyn Monroe. Aquí la imita, no sin talento, Ana de Armas. Esta es la adaptación de la novela de Joyce Carol Oates y que deberíamos tomar eso como paradigma. Pero Oates, como Norman Mailer en El parque de los ciervos y otros escritores notables, odia Hollywood y cae en todos los lugares comunes: la lascivia de los productores, la idiotez de la prensa, el vil metal como norte. Material perfecto para el cine de la corrección política de hoy. Acá Marilyn es una pobre piba cuyo problema era a) ser linda y b) necesitar a su papá. Más allá de los chiches de estilo de Andrew Dominik (¡qué lejos que quedó la divertida y rara Chopper con un gordo Eric Bana!), una lección de moral Billiken y freudismo rancio que no le hace justicia ni al mito ni a la (enorme) mujer detrás de él. Seguro se gana algún Oscar.

