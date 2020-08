**** Cobie Smulders ha demostrado ser una gran comediante con un perfecto timing en esa joya llamada “How I Met Your Mother”, y capaz de la acción y el rostro adusto en las películas de los Avengers. Aquí es una ex soldado que tiene una tragedia en el pasado, un hermano con problemas, deudas de juego y, porque es lo que le queda, un trabajo como detective privado. El personaje es muy atractivo, las tramas incluyen la cuota justa de sordidez, drama y comedia (repetimos: Smulder es comediante antes que nada) y el ambiente de pueblo chico con mentalidad conservadora en contraste con los problemas de la protagonista resulta un contexto más que ideal para que se desarrolle el drama, que además es interesante, está bien narrado y no cae en la tentación de extender de más lo que puede funcionar. Una película que vale la pena verse aprovechando este tiempo de cuarentena.

