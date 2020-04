Amplían la denuncia de sobreprecios por la compra de alimentos

La abogada Silvina Martínez, del equipo de la ex diputada Margatita Stolbizer, presentará esta semana una amplicación de la denuncia por sobreprecios en la compra de alimentos contra funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Ya renunciaron 15 por el escándalo de adquisiones durante la pandemia, pero Martínez halló más presuntas irregularidades durante el resto de este año:



1. Fideos: en una licitación se solicitó la adquisición de 1.665.000 paquetes de 500 gramos de fideos semolados. Se presentaron y confirmaron la oferta ocho empresas, entre las cuales se encuentra Sol Ganadera, una de las firmas acusadas de sobreprecio en la contratación directa por emergencia que desató un escándalo en el ministerio que conduce Daniel Arroyo. Esta empresa cotizó los fideos semolados marca Marolio tirabuzón a $85,80 y ofertó por 33.000 unidades. En un supermercado mayorista la misma marca y tipo de fideo cuesta $31,03 por unidad y en caso de adquirir el bulto cerrado sale cada paquete $ 27,71. Martínez advierte que el Estado podría pagar $28.571.400, en lugar de los $18.454.860 que saldría en un mayorista.



2. Harina de trigo tipo 000: la empresa Cengi cotizó $46,77 el paquete de un kilo de harina Cañuelas. Esa misma marca y cantidad en precios máximos publicado por el Gobierno se consigue a $39 y en un supermercado mayorista puede adquirirse a $29. Además, esta compañía se dedica a la venta al por mayor de telas en el barrio de Once, no a la venta de comestibles.



3. Mermelada de durazno: en una licitación se presentaron solo dos empresas, Compañía Comercial Mayorista, que cotizó por 34.330 unidades de mermelada de durazno envase de vidrio de 454 gramos marca Caroyense a $247 el kilo, y Selecta Distribuciones, que lo hizo por 34.330 unidades iguales a $267. Este mismo producto puede encontrarse en un supermercado mayorista a $56,50 y en un minorista, $91,92, con un precio por kilo de $234.07. Por tanto, el Estado pagaría por el producto $9.166.110, pero si compraría el mismo producto en un supermercado pagaría $8.033.220, según Martinez.



3. Granos de choclo tipo cremoso. Sol Ganadera ofertó por granos de choclo en conserva tipo cremoso marca Marolio $125,86 por kilo. El mismo producto en un mayorista se cotiza por unidad en lata de 350 gramos a $32,36 y en caso de adquirir por mayor el bulto cerrado la unidad es de $28,90, con un valor por kilo de $86. La empresa Internacional de Productos cotizó la lata de choclo marca La Banda a $158,50 el kilo. Este mismo producto se encuentra a un precio de $86,60 en un supermercado mayorista por unidad y a $77,32 en caso de adquirir el bulto cerrado. La firma Importaciones del Platacotizó por la lata de choclo cremoso marca Inalpa $161 por kilo. La misma lata de igual marca en precios máximos del Gobierno figura a $35 la lata, es decir, $105 el kilo. Según las cotizaciones, el Estado pagaría $32.809.500 aproximadamente por 207.000 unidades. Y según precios máximos o el precio en cualquier mayorista gastaría $16.005.240.



4. Azúcar común tipo A. La compañía Nomerobo cotizó el kilo de azúcar marca Sol Tucumano a $82,44. La misma empresa cotizó la marca La Muñeca a $86,78. Es mismo grupo que la empresa Copacabana, denunciada oportunamente. La firma Olazul cotizó la marca La muñeca a $78. En un supermercado mayorista los valores son muy distintos: azúcar Chango 1 kilo precio unitario por bulto cerrado a $55,89, Ledesma a $55,89. Tampoco tienen relación con los precios máximos publicados por el Gobierno: Dominó a $50,Ledesma a $56 y Chango a $56. El Estado pagaría por 2.610.000 unidades unos $226.495.800 en el caso de la cotización más cara o $159.210.000 si eligiera la más barata. Pero si comprara según sus precios publicados debería pagar $130.500.000.



5. Puré de tomate. Otra vez Sol Ganadera cotizo por la marca Marolio de 520 gramos $98 por kilo. El mismo producto se encuentra en precios máximos a $32. Aproximadamente, a $64 el kilo, En un supermercado mayorista el mismo producto se cotiza a precio unitario por bulto cerrado $ 27,50, $55 el kilo. El Estado pagaría por 342.000 unidades unos $33.516.000 si compra lo cotizado. En un mayorista, $18.810.000.

por R. N.