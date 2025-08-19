Cómo funcionará el pago de impuestos con criptomonedas en CABA

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso que busca marcar un antes y un después en el vínculo entre Estado y nuevas tecnologías: la posibilidad de pagar impuestos y tasas municipales con criptomonedas. El anuncio se enmarca en el plan Buenos Aires Cripto, una serie de reformas que apuntan a modernizar el sistema tributario, facilitar las inversiones extranjeras y posicionar a la capital argentina como referente en innovación financiera dentro de la región.

El programa fue presentado oficialmente con cuatro medidas centrales: la incorporación de actividades vinculadas al mundo cripto al nomenclador tributario, el establecimiento de una base imponible diferencial para la compraventa de activos digitales, la opción de pagar impuestos directamente en criptomonedas y la exclusión de ciertas retenciones bancarias para proveedores de servicios del sector.

El lanzamiento fue encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el bar The Slow Kale, en el barrio de Colegiales, uno de los comercios porteños que ya acepta pagos con cripto. “El objetivo es que la Ciudad sea líder mundial en cripto. Ya tenemos el capital humano y ahora estamos generando las herramientas al reducir la burocracia para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y acompañar la llegada de las nuevas empresas que se instalan acá”, señaló el mandatario.

Cómo funcionará el pago de impuestos en criptomonedas

El eje más llamativo del plan es la posibilidad de cancelar obligaciones fiscales en criptoactivos. En la práctica, los contribuyentes —sean vecinos, profesionales independientes o empresas— podrán abonar sus tributos locales, desde el ABL hasta licencias de conducir o patentes, utilizando monedas digitales.

En diálogo con Canal E, Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina, explicó que el mecanismo está diseñado para que el usuario no deba realizar trámites adicionales ni preocuparse por la conversión a pesos. “Desde cualquier billetera en donde tengas tus criptomonedas, vas a poder transferirlas directamente al ente recaudador, ya sea el de tránsito o el de ABL. El Gobierno de la Ciudad se encargará después de convertir esos fondos a pesos y de imputarlos en la cuenta correspondiente”, detalló.

La innovación radica en que la burocracia del cambio de cripto a moneda local recaerá sobre la administración porteña y no sobre el contribuyente. El Gobierno, por razones regulatorias, está obligado a convertir los pagos a pesos, pero esa tarea quedará “del lado de ellos”, lo que simplifica la experiencia para el usuario.

Compatibilidad con medios de pago tradicionales

Colombo agregó que la Ciudad busca que el sistema sea compatible con las herramientas ya utilizadas por los contribuyentes. “Lo que se está trabajando ahora es en integrar medios tradicionales como el número de cliente, el QR o el código de barras con el mundo cripto”, señaló. En otras palabras, pagar en Bitcoin, Ethereum u otras monedas digitales debería ser tan sencillo como hoy lo es escanear un código de boleta con una billetera virtual de pesos.

Otro punto del plan es la formalización de las actividades vinculadas a criptoactivos en el nomenclador de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos). Hasta ahora, quienes trabajaban en el sector debían ubicarse en rubros análogos para poder tributar. Con la reforma, contarán con categorías específicas que reconocen su actividad, lo que aporta claridad tributaria y reduce la inseguridad jurídica.

“Hoy en día van a tener un rubro dentro del nomenclador y van a poder tributar de acuerdo a las tasas correspondientes. Antes siempre se buscaba un espacio parecido para encajar, ahora el sector tiene identidad propia dentro del sistema fiscal”, explicó el CEO de Bitso en su charla con Canal E.

Un cambio en la base imponible de Ingresos Brutos

El tercer aspecto clave del plan es la modificación en la forma de calcular Ingresos Brutos para operaciones con criptomonedas. Hasta ahora, el impuesto se aplicaba sobre el volumen total de lo transaccionado, lo que generaba una suerte de doble imposición al gravar indistintamente compra y venta. Con el nuevo esquema, solo se tributará sobre la ganancia real, es decir, sobre la diferencia entre precio de compra y precio de venta.

Para el sector, este cambio era una demanda largamente esperada. La medida, al reconocer la dinámica particular de los criptoactivos, no solo evita distorsiones sino que también alinea a la Ciudad con estándares internacionales más racionales en materia impositiva.

El plan también contempla la exclusión del régimen de recaudación bancaria de Ingresos Brutos para las empresas proveedoras de servicios de activos virtuales. En la práctica, esto elimina una retención que afectaba el flujo operativo de estas compañías, dándoles mayor margen de maniobra y previsibilidad. Para Colombo, esta modificación es un incentivo concreto para que los exchanges y startups cripto vean a Buenos Aires como un terreno fértil para instalarse y crecer.

Un mensaje al mercado y al mundo

El paquete de medidas busca enviar una señal clara: Buenos Aires quiere ser protagonista de la economía digital. Al permitir que impuestos, servicios y trámites puedan abonarse en criptomonedas, la Ciudad se suma a una tendencia global que ya se observa en algunos estados de EE.UU., en Suiza y en países como El Salvador, que adoptaron normativas favorables al uso de monedas digitales en transacciones cotidianas.

El CEO de Bitso celebró la iniciativa en su entrevista con Canal E y destacó que se trata de un gesto que puede impulsar la confianza del mercado. “Que el gobierno de una de las ciudades más importantes de América Latina se anime a dar este paso significa que las criptomonedas están entrando en una etapa de normalización y reconocimiento oficial”, subrayó.

Más allá del entusiasmo, todavía restan definir detalles técnicos y regulatorios. Será clave determinar qué criptomonedas estarán habilitadas, qué exchanges o billeteras virtuales podrán actuar como intermediarios y cómo se garantizará la transparencia en la conversión a pesos. También persiste el desafío de la volatilidad, un factor que obliga a las administraciones públicas a diseñar mecanismos ágiles para evitar pérdidas en la recaudación.

