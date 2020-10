Cómo invertir en pesos y que rindan tanto como el dólar oficial

En tiempos en que vuela el dólar blue y muchos no pueden comprar dólar ahorro por el cepo, surge la pregunta de cómo invertir en pesos pero que rindan tanto como la moneda norteamericana. No existe un instrumento que suba tanto como la divisa en el mercado ilegal, pero sí varios cuyo rendimiento equivale al de la cotización en la plaza oficial y que se llaman dólar linked (que significa "vinculado", en inglés). Se trata de títulos públicos, deuda privada (las llamadas obligaciones negociables, ON) o fondos comunes de inversión que apuesta por este tipo de bonos.

¿Cómo invertir en dolar linked? NOTICIAS consultó a varios bancos y sociedades de bolsa y obtuvo algunas respuestas.

ICBC Investments, la sociedad de bolsa del banco de origen chino, cuenta con dos fondos que mantienen una estrategia de inversión pesos dólar linked: Alpha Renta Capital y Alpha Renta Cobertura. Alpha Renta Capital está compuesto por títulos públicos ajustados por CER (inflación), otros en dólares, ON dólar linked, otros fondos comunes de inversión, otros activos y futuros de monedas en el mercado Rofex. El Alpha Renta Cobertura está integrado por bonos CER, ON dólar linked, Letras del Tesoro en pesos, otros fondos y activos y futuros de monedas.

¿Cómo invertir en estos fondos?

Paso 1: ser cliente de ICBC o solicitar una cuenta.

Paso 2: ingresar en Access Banking o ICBC Mobile Banking desde tu celular para crear tu número de inversor. En este paso se realiza el test de inversor, un análisis del perfil de la persona humana o jurídica con el fin de determinar la adversidad al riesgo.

Paso 3: suscribir los fondos seleccionados, que debitarán de una caja de ahorro. Si la suscripción es en sucursal se firman los formularios correspondientes.

Paso 4: seleccionar el Alpha Renta Cobertura o Alpha Renta Capital.

Paso 5: completar el monto por suscribir y elegir la cuenta de donde se debitará.

Paso 6: tildar el casillero del reglamento de gestión, y confirmar.



Podés retirar tu dinero cuando quieras. Dependiendo del fondo, la operación puede tardar entre 48 horas, y sin costos de entrada y salida, ni mantenimiento.

En el caso del Banco Galicia, para invertir en su fondo dólar linked los clientes pueden entrar al home banking o a la app y en el enú de inversiones ir a Nueva Inversión, después a Fondos Fima y luego elegir el fondo Fima Capital Plus. La comisión ya está descontada en el rendimiento del fondo y varía según el monto invertido: 2,30 % anual para una inversión mínima de $100, 2,05% anual para una inversión desde $1 millón y 1,80% anual para las de más de $10 millones. Otra opción es invertir directamente en una ON o título público dólar linked a través del home banking. En este caso, lo único que hay que saber es el nombre o el código del bono que se quiere comprar.

Diego Demarchi, business manager en la sociedad de bolsa Balanz, explica que una de las formas de invertir en activos dólar linked, tanto para individuos como inversores corporativos, es mediante inversiones en fondos comunes de inversión dólar linked, como, por ejemplo, el FCI Balanz Renta Fija Dólar Linked. "Este tipo de instrumento le ofrece a quienes invierten en ellos la posibilidad de contar con la tranquilidad de que sus carteras son administradas por especialistas de manera activa. Esto le ofrece al inversor la tranquilidad de no tener que estar analizando cuáles son las mejores alternativas de inversión dólar linked que ofrece el mercado, ya que estas estarán dentro del fondo", cuenta Demarchi. En Balanz, esta inversión se realiza de manera 100% online, ya sea desde la plataforma transaccional o desde la app, con un monto mínimo de inversión de $1.000.

Otra alternativa es invertir de manera directa en instrumentos dólar linked. Hoy en día los principales emisores de este tipo de activos son las empresas que colocan en el mercado local ON para conseguir financiamiento, explica Demarchi. Mientras, el Estado de a poco comienza a ofrecer también bonos en dólar linked para distintos tipos de inversores, como el que emitió esta semana el Ministerio de Economía.

